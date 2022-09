Des dizaines de migrants libanais et syriens bloqués en mer

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Des dizaines de migrants libanais et syriens bloqués depuis des jours sur un bateau de pêche en train de couler en mer Méditerranée exhortent les garde-côtes européens à les sauver, affirmant que deux enfants sont morts. La soixantaine de migrants ont dit à leurs proches et à des groupes de bénévoles munis d’un téléphone satellite que deux jeunes enfants étaient décédés et que le groupe était sans nourriture, sans eau et sans lait maternisé depuis trois jours. À bord se trouvent des réfugiés syriens et des Libanais de ses provinces du nord gravement appauvries qui tentent de rejoindre l’Italie pour des opportunités d’emploi. Ils ont quitté le Liban au large de la ville septentrionale de Tripoli il y a environ 10 jours.

“Ils essaient d’évacuer l’eau qui s’infiltre dans le bateau avec des seaux, c’est tout ce qu’ils ont”, a déclaré le frère d’un des passagers syriens à l’Associated Press. Il a demandé à ne pas divulguer leurs noms pour des raisons de sécurité et parce que certains migrants ne voulaient pas divulguer la nouvelle à leurs familles restées au pays. “Ce bateau de pêche est destiné à cinq personnes, pas à 60.”

Le Liban compte 6 millions d’habitants, dont 1 million de réfugiés syriens, et est en proie à une grave crise économique depuis fin 2019 qui a plongé plus des trois quarts de la population dans la pauvreté.

Les migrants seraient bloqués près des côtes de Malte et d’Italie. Les autorités n’ont pas dépêché de secouristes, selon des familles et des militants en contact avec les migrants. Le parlementaire libanais Ashraf Rifi a exhorté le gouvernement italien, ainsi que le ministère libanais des Affaires étrangères et l’ambassade du Liban à Rome à agir.

Selon les familles et Alarm Phone, un réseau militant qui aide à apporter des sauveteurs aux migrants en détresse en mer, Malte n’a pas encore autorisé une opération de sauvetage et n’a pas donné l’autorisation à un cargo commercial de secourir les migrants bloqués.

Pendant ce temps, les familles craignent que le bateau qui fuit ne coule à tout moment.

“Chaque fois que j’appelle, vous pouvez entendre les enfants crier et pleurer en arrière-plan”, a déclaré le parent. “Je ne sais pas pourquoi aucun gouvernement n’a pris de mesures pour les sauver, est-ce parce que ce sont des pauvres qui essaient de joindre les deux bouts pour leurs familles?”

Autrefois pays d’accueil de réfugiés, le Liban est devenu une rampe de lancement pour des migrations dangereuses par voie maritime vers l’Europe.

Alors que la crise s’aggravait, de plus en plus de réfugiés libanais, ainsi que de réfugiés syriens et palestiniens, ont pris la mer, les agences de sécurité faisant état de tentatives de migration déjouées presque chaque semaine.

En avril, un bateau transportant des dizaines de Libanais, Syriens et Palestiniens tentant de migrer par voie maritime vers l’Italie a coulé à plus de cinq kilomètres du port de Tripoli, à la suite d’un affrontement avec la marine libanaise. Des dizaines de personnes ont été tuées dans l’incident.

Les circonstances du naufrage du navire sont contestées. Les survivants disent que leur bateau a été percuté par la marine libanaise, tandis que l’armée affirme que le bateau des migrants est entré en collision avec un navire de la marine alors qu’il tentait de s’enfuir.