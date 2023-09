Des dizaines de migrants arrivent à la frontière entre les États-Unis et le Mexique

Des dizaines de migrants sont arrivés vendredi à la frontière américano-mexicaine dans l’espoir d’être autorisés à entrer aux États-Unis, les forces frontalières américaines faisant état de 1,8 million de rencontres avec des migrants au cours des 12 derniers mois.

À Eagle Pass, au Texas, des migrants en provenance de pays comme le Honduras et le Venezuela ont traversé le fleuve Rio Grande qui sépare les États-Unis et le Mexique pour rencontrer un mur de barbelés presque infranchissable les empêchant d’entrer sur le territoire américain.

« Je suis heureux parce que je suis à un pas… mais je suis triste parce que nous ne pouvons pas passer », a déclaré Noe Zelaya, un Hondurien qui s’était rendu à la frontière avec sa femme et ses deux enfants âgés de 12 ans. et 5.

« Ils ne peuvent pas passer », a déclaré l’un des gardes-frontières, alors que l’épouse de Zelaya, Belkys Cruz, implorait de l’aide et que le fils du couple pleurait et demandait à rentrer chez lui.

« Nous ne pouvions plus supporter les maras », a déclaré Zelaya, qui travaillait comme mécanicien dans la ville hondurienne de San Pedro Sula, faisant référence au crime organisé dans son pays. « C’est pourquoi nous avons fui. »

« Nous sommes désespérés », a déclaré Cruz, tandis que son mari tentait de déplacer le sable sous les barbelés pour creuser un trou.

La famille a traversé la rivière avec de l’eau jusqu’à la poitrine, tout comme quelques Vénézuéliens arrivés juste au moment où le soleil tapait sur Eagle Pass.

« Je me sens triste parce que je pensais que ce serait plus facile d’arriver ici », a déclaré Juan Diaz, 28 ans, qui s’est identifié comme un déserteur militaire vénézuélien fuyant la crise politique et économique de son pays.

« Mais mon rêve est d’arriver ici, donc je vais me battre », a-t-il ajouté.

Diaz a continué à remonter la rivière jusqu’à ce qu’il trouve une ouverture dans la jungle dense de câbles. Lorsqu’il a traversé, il s’est rendu aux autorités frontalières stationnées à quelques mètres de là.

Des milliers de personnes sont arrivées ces derniers jours à différents points frontaliers du Texas avec peu de biens, fuyant les régimes politiques ou à la recherche d’opportunités économiques.

En août, les États-Unis ont signalé que 232 972 migrants avaient atteint leur frontière terrestre sud, soit une augmentation au cours des derniers mois.

La question migratoire divise la société américaine. Le président Joe Biden a tenté de décourager le flux de migrants en annonçant de nouveaux systèmes de traitement des demandes d’asile et des visas dans les pays d’origine.

Alors que les tensions montent dans cet État conservateur du sud, Alejandro Mayorkas, secrétaire américain à la Sécurité intérieure, doit rencontrer samedi le président hondurien Xiomara Castro dans la ville frontalière texane de McAllen pour discuter de la coopération en matière d’immigration.

