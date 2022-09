Les employés de l’ancienne résidence du monarque auraient reçu des avis lors d’un service religieux pour la reine

Alors que des événements commémoratifs étaient organisés pour la reine Elizabeth II, des dizaines de membres du personnel du roi Charles ont été avisés qu’ils pourraient être sur le point de perdre leur emploi, a rapporté mardi le Guardian.

Selon le journal, des secrétaires privés, le bureau des finances, l’équipe des communications et le personnel de maison – jusqu’à 100 employés au total – ont découvert que leurs emplois étaient menacés lundi, lors d’un service d’action de grâce pour la reine à la cathédrale St Giles. à Édimbourg.

“Tout le monde est absolument livide, y compris les secrétaires privés et l’équipe senior. Tout le personnel travaille tard tous les soirs depuis jeudi, pour se retrouver avec ça. Les gens en étaient visiblement ébranlés,“, a déclaré une source.

Le secrétaire privé du monarque, Sir Clive Alderton, a brisé le «nouvelles troublantes» sur les licenciements à venir dans une lettre au personnel, vue par le journal. “ne sera plus nécessaire.

Il a précisé que certains membres du personnel fournissant « un soutien et des conseils directs, proches et personnalisés » à Charles III et sa femme Camilla, conserveraient leur emploi.

Un porte-parole de Clarence House, cité par The Guardian, a déclaré que si certains licenciements “sera inévitable” la maison royale travaille d’urgence « d’identifier des rôles alternatifs pour le plus grand nombre de collaborateurs.

Alors que Charles III s’habitue à ses fonctions, des détails émergent concernant son caractère. Ses assistants, cités par Reuters, le décrivent comme une personne amusante avec un “mauvais sens de l’humour” mais aussi colérique et exigeant.

Mardi, lors de la signature d’un livre d’or en Irlande du Nord, il a perdu patience à cause d’un stylo qui fuyait disant “Je ne peux pas supporter cette putain de chose… à chaque fois puante.”

Le roi Charles est frustré par un stylo qui fuit.#KingCharlesIII #KingCharles pic.twitter.com/8ZN9I8p97o — Dublin News Live  (@DublinNewsLive) 14 septembre 2022

Auparavant, lors d’un Conseil d’adhésion de samedi, Charles III regarda irrité par un puits d’encre tout en signant des documents, et gesticulait activement jusqu’à ce qu’un assistant l’emporte.