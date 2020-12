Les médecins qui administrent le vaccin Pfizer / BioNtech ont été invités à donner la priorité aux patients âgés issus de minorités ethniques et à ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents en cas de forte demande pour le vaccin.

On s’attend à ce que les généralistes de 280 sites commencent à administrer le vaccin à partir de mardi, et d’autres pratiques à travers le pays se joindront tout au long du mois de décembre.

On leur a dit de commencer à contacter les patients, a rapporté le Times, mais on craint que des dizaines de cabinets aient décidé de ne pas participer au programme en raison de « l’inquiétude que leur charge de travail soit déjà trop lourde ».

Environ 100 000 Britanniques devraient aller ailleurs pour leurs vaccinations au Covid-19.

Certains médecins généralistes disent qu’ils sont déjà trop occupés pour administrer le vaccin et que leurs patients pourraient souffrir si les cabinets devaient réduire d’autres services afin que les médecins puissent administrer les injections, a rapporté le Guardian.

Les chirurgies participant au programme recevront 975 doses du vaccin Pfizer / Biontech, qui devront être utilisées dans les trois jours et demi pour se conformer aux exigences réglementaires fixées par la MHRA, l’organisme de réglementation des médicaments du Royaume-Uni.

Les chefs du NHS ont indiqué que s’il y avait plus de 975 personnes de plus de 80 ans qui souhaitent prendre le vaccin, « vous devez hiérarchiser les patients qui devraient avoir accès au premier approvisionnement ».

La direction a ajouté que les médecins devraient tenir compte des maladies préexistantes et de l’appartenance ethnique d’un patient.

Le contrat d’implication, que NHS England a négocié avec la British Medical Association (BMA), stipule que les cliniques de vaccination devraient fonctionner de 8 heures à 20 heures, sept jours par semaine.

Le NHS England a également introduit une nouvelle règle exigeant que chaque receveur soit surveillé pendant 15 minutes après avoir reçu le vaccin, après que deux membres du personnel de l’hôpital ont eu une réaction allergique.

Le Dr Julia Patterson, d’Everydoctor, a déclaré: «Je n’ai parlé à aucun médecin qui ne souhaite pas participer au déploiement du vaccin; les professionnels de la santé sont parfaitement conscients de l’importance des vaccinations.

« Cependant, les PCN dans certaines régions peuvent simplement être contraints de se retirer afin de maintenir les services aux patients normaux et d’assurer la sécurité de leurs patients cet hiver. »

Les généralistes du Lincolnshire, du Yorkshire, du Sussex et de la vallée de la Tamise font partie de ceux qui auraient décidé de ne pas participer au programme de vaccination de masse.

À Manchester, deux réseaux de soins primaires qui accueillent plus de 100 000 patients se sont retirés – Cheetham Hill et Crumpsall et Higher Blackley, Harpurhey et Charlestown.

Le NHS devra s’organiser pour que les patients lors de toute opération chirurgicale touchée reçoivent la vaccination sur un autre site, a-t-on dit.

Il est entendu que les médecins de 250 des 1 260 réseaux de soins primaires d’Angleterre devraient commencer à vacciner les patients âgés de plus de 80 ans la semaine prochaine.

Cela fait suite au lancement initial du vaccin Pfizer / BioNtech mardi, lorsque Margaret Keenan, 90 ans, de Coventry et un retraité du Warwickshire appelé William Shakespeare sont devenus les premières personnes au monde à obtenir une vaccination approuvée pour le virus.

Un porte-parole du NHS a déclaré au Guardian qu’il y avait eu une « réponse fantastique » de la part de médecins généralistes de toute l’Angleterre qui se sont inscrits pour livrer le vaccin « à partir de sites désignés au sein des réseaux de soins primaires ».

« Compte tenu des défis logistiques bien connus liés à la livraison de ce vaccin particulier, les médecins généralistes comme d’autres dans le NHS réagissent maintenant rapidement pour prendre des dispositions pour que cela se produise », a ajouté un communiqué.

Le NHS a lancé mardi la plus grande campagne de vaccination de l’histoire britannique dans 70 sites hospitaliers, où la nouvelle arme britannique dans la guerre contre Covid-19 a été déployée auprès des plus de 80 ans, du personnel vulnérable et de première ligne des hôpitaux et des centres de soins.

Mme Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine, a été la première personne au monde à recevoir le vaccin depuis qu’il a été approuvé par le régulateur britannique – l’appelant « le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter » après s’être auto-isolé seul depuis mars.

Elle a célébré sa renommée mondiale dans un style britannique typique – avec une bonne tasse de thé.

Un total de 481500 patients ont eu un coronavirus dans les sept jours précédant le 5 décembre, contre 521300 la semaine précédente (8%), selon les estimations de l’Office des statistiques nationales (ONS)

William Shakespeare, 81 ans, de près de Stratford-upon-Avon – la ville natale du barde – qui a semblé si détendu, a plaisanté à ses yeux que pour lui, être la deuxième personne au monde à être vaccinée était « beaucoup ado pour rien ».

Des dizaines de centres de vaccination des généralistes devraient commencer à administrer le vaccin à partir de lundi, et d’autres pratiques à travers le pays se joindront tout au long de décembre.

Les sites choisis pour participer à cette vague de déploiement devront livrer 975 doses du vaccin au cours de la semaine du 14 décembre, a confirmé précédemment une lettre du NHS England.

Les centres de vaccination de masse sur les terrains de sport et les centres de conférence ne devraient pas ouvrir avant la nouvelle année, une fois que le jab alternatif Oxford / AstraZeneca aura reçu le feu vert des régulateurs.

Cela intervient alors que les conseils soumis aux restrictions les plus strictes en matière de coronavirus en Angleterre doivent commencer des programmes de tests communautaires rapides dans le but de réduire les taux de transmission de Covid-19 cet hiver.

Une première vague de 67 autorités locales de niveau 3 a reçu l’approbation du gouvernement pour tester des programmes afin de les aider à assouplir les mesures locales.

Dans le cadre du plan d’hiver Covid du gouvernement, plus de 1,6 million de tests d’écoulement latéral à rotation rapide seraient livrés pour utilisation ce mois-ci, a déclaré le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les programmes de test améliorés suivaient un pilote réussi à Liverpool et constitueraient un « outil supplémentaire vital » pour trouver des cas asymptomatiques.