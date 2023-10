basculer la légende PA

La police russe a brièvement fermé un aéroport dans la région du Daghestan après que des centaines de personnes ont pris d’assaut le terrain dimanche, à la recherche d’un avion transportant des passagers en provenance de Tel Aviv.

Au moins 20 personnes ont été blessées à l’aéroport de Makhatchkala, dont neuf policiers, a indiqué le ministère local de l’Intérieur dans un communiqué. déclaration publiée sur Telegram. Deux personnes ont été hospitalisées dans un état grave.

Environ 60 personnes ont été arrêtées, selon les autorités locales. s’engageant à ouvrir une enquête criminelle tenir tous les émeutiers pour responsables. L’aéroport a entièrement rouvert ses portes lundi, mais les vols en provenance de Tel Aviv doivent être temporairement redirigés vers d’autres villes, a rapporté l’autorité de l’aviation russe.

Plusieurs vidéos publiées dimanche sur les réseaux sociaux semblent montrer des foules entourant des avions sur le tarmac. Certains peuvent être vus brandissant des drapeaux palestiniens, criant des phrases antisémites et demandant aux passagers à l’arrivée de montrer leur passeport pour vérifier leur nationalité, selon les traductions des médias. comme Associated Press.

Dans une vidéo, la foule semble confronter un employé de l’aéroport à proximité d’un avion de l’opérateur russe Red Wings. L’ouvrier leur dit que l’avion est vide et se présente comme musulman, Le New York Times signalé.

Dans une autre, qui semble avoir été enregistrée à l’intérieur de l’avion, on peut entendre un steward dire aux passagers de rester calmes et de garder les portes des avions fermées. “Il y a une foule en colère”, dit la voix. “Il est fort possible que nous nous fassions prendre.”

L’émeute s’est produite alors que l’armée israélienne intensifiait ses opérations terrestres à Gaza, dans le cadre de sa soi-disant « deuxième phase » de la guerre avec le groupe militant Hamas.

Alors que le nombre de morts du conflit continuait d’augmenter, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à New York, Londres, Madrid, Casablanca, Istanbul, Islamabad et dans d’autres villes du monde pour prendre part à des manifestations pro-palestiniennes, appelant à un cessez-le-feu. .

dirigeants russes, ont également appelé à une fin du conflit par la médiation, tout en adressant soigneusement leurs critiques aux deux côtés du conflit. Pour le Kremlin, les combats au Moyen-Orient pourraient également détourner l’attention de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu’Israël “attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles protègent la sécurité de tous les citoyens israéliens et des Juifs, où qu’ils se trouvent”.

Le Daghestan, une région ethniquement diversifiée et majoritairement musulmane, abrite une petite population juive.

Messages répétés des dirigeants des gouvernements locaux a exprimé son soutien aux Palestiniens tout en appelant au calme.

“Tous les Daghestanais compatissent aux souffrances des victimes des actions de personnes et de politiciens injustes et prient pour la paix en Palestine”, a déclaré Sergueï Melikov, chef de la République du Daghestan. dans un article sur Telegram. “Mais ce qui s’est passé dans notre aéroport est scandaleux et devrait faire l’objet d’une évaluation appropriée de la part des forces de l’ordre.”

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a cité les émeutes comme un autre exemple du nationalisme agressif de la Russie.

“Il ne s’agit pas d’un incident isolé à Makhatchkala, mais plutôt d’une culture de haine largement répandue en Russie envers les autres nations, propagée par la télévision d’État, les experts et les autorités”, a écrit Zelensky sur X, le site de réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter.

Becky Sullivan de NPR rapports contribués.