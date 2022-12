Des dizaines de manifestants iraniens font face à des accusations passibles de la peine de mort – groupe de défense des droits

Au moins 100 Iraniens arrêtés au cours de plus de 100 jours de manifestations à l’échelle nationale font face à des accusations passibles de la peine de mort, a déclaré le groupe Iran Human Rights (IHR) basé à Oslo.

Des manifestations ont saisi l’Iran depuis septembre après qu’une femme irano-kurde, Mahsa Amini, est décédée en détention après son arrestation à Téhéran pour une violation présumée du code vestimentaire strict du pays pour les femmes.

Plus tôt ce mois-ci, l’Iran a exécuté deux hommes en lien avec les manifestations, une escalade de la répression des autorités qui, selon les militants, vise à semer la peur dans le public.

Dans un rapport publié mardi, IHR a identifié 100 détenus passibles de la peine capitale, dont au moins 11 déjà condamnés à mort. Cinq détenus sur la liste IHR sont des femmes.

Le rapport indique que beaucoup d’entre eux ont un accès limité à une représentation légale.

« En prononçant des condamnations à mort et en exécutant certaines d’entre elles, [the authorities] veulent faire rentrer les gens chez eux », a déclaré le directeur de l’IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

“Ça a un certain effet… [but] ce que nous avons observé en général, c’est plus de colère contre les autorités. Leur stratégie de semer la peur par les exécutions a échoué.

Dans un bilan mis à jour publié mardi, IHR a déclaré que 476 manifestants avaient été tués depuis le début des manifestations. Début décembre, le plus haut organe de sécurité iranien a fait le bilan de plus de 200 personnes tuées, dont des agents de sécurité.

Au moins 14 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des troubles à l’échelle nationale, a annoncé l’ONU en novembre.

Majidreza Rahnavard, 23 ans, a été pendue en public à une grue le 12 décembre après avoir été condamnée par un tribunal de Mashhad pour avoir tué deux membres des forces de sécurité avec un couteau.

Quatre jours plus tôt, Mohsen Shekari, également âgé de 23 ans, avait été exécuté pour avoir blessé un membre des forces de sécurité.

Le pouvoir judiciaire a déclaré que neuf autres personnes avaient été condamnées à mort pour les manifestations, dont deux ont été autorisées à être rejugées.

Le père du condamné à mort Mohammad Ghodablou a publié un plaidoyer sur les réseaux sociaux appelant à la libération de son fils, affirmant qu'”il a fait une grosse erreur”.

“Mohammad n’avait jusqu’à présent aucun casier judiciaire”, a déclaré le père dans une vidéo diffusée cette semaine, ajoutant qu’il souffrait d’un trouble mental.

Ghodablou, 22 ans, a été inculpé à Téhéran de “corruption sur terre” pour “avoir attaqué des policiers avec une voiture, ce qui a entraîné la mort d’un policier et la blessure de cinq autres”.

Le site d’information Mizan Online du pouvoir judiciaire a rapporté lundi que Ghodablou avait subi une évaluation psychiatrique concluant qu’il “était conscient de la nature de son crime”.

L’agence de presse américaine Human Rights Activists News Agency a noté dans un rapport publié lundi que l’Iran avait connu une augmentation de 88% des exécutions en 2022 par rapport à 2021 et une augmentation de 8% des condamnations à mort, la grande majorité d’entre elles pour meurtre ou drogue. infractions.

Selon Amnesty International, l’Iran est le deuxième derrière la Chine pour l’utilisation de la peine de mort, avec au moins 314 personnes exécutées en 2021.