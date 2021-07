Des dizaines de groupes de soins de santé américains appellent à des vaccins obligatoires pour le personnel médical dans le cadre de «l’engagement éthique» envers les patients – RT USA News

Des dizaines de groupes représentant les travailleurs de la santé aux États-Unis ont publié une déclaration commune appelant à des vaccinations obligatoires contre Covid-19 pour leur industrie, au milieu d’une augmentation de la variante Delta.

La déclaration, publiée par l’American Medical Association et plus de 50 autres groupes, a exhorté les travailleurs des soins de santé et des établissements de soins de longue durée à remplir leurs « engagement éthique » à leurs patients en se faisant vacciner.

« [Getting vaccinated] est l’accomplissement logique de l’engagement éthique de tous les travailleurs de la santé à donner la priorité aux patients.

Legroupesreconnaître que les taux de vaccination parmi les travailleurs des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée sont à la traîne. Des données récentes ont montré qu’environ 59 % de ces employés ont reçu au moins une dose d’un vaccin. Une analyse réalisée en mai par WebMD et Medscape Medical News a également estimé qu’un quart des employés des hôpitaux qui ont été en contact avec des patients n’ont pas été vaccinés.

« Malheureusement, de nombreux personnels de santé et de soins de longue durée ne sont toujours pas vaccinés », la déclaration lit. « Alors que nous nous dirigeons vers la pleine FDA [Food and Drug Administration] l’approbation des vaccins actuellement disponibles, tous les travailleurs de la santé devraient se faire vacciner pour leur propre santé et pour protéger leurs collègues, leurs familles, les résidents des établissements de soins de longue durée et les patients.

Ils ont ensuite appelé les employeurs à « mettre en œuvre des politiques efficaces pour encourager la vaccination ».

Bien que l’administration Biden n’ait pas signalé qu’un mandat fédéral potentiel de vaccination pourrait arriver, elle a intensifié ses efforts pour encourager les gens à se faire vacciner car les cas ont augmenté à travers le pays, certaines villes comme Los Angeles revenant même aux mandats de masques publics. pour freiner la propagation.

Certains employeurs américains ont déjà commencé à offrir des incitations financières aux travailleurs pour qu’ils se fassent vacciner, et d’autres ont déjà déclaré que les nouvelles recrues devront être vaccinées, comme Delta Airlines.

Ezekiel Emanuel, bioéthicien à l’Université de Pennsylvanie, a organisé la déclaration de lundi et a affirmé que les travailleurs de la santé faisant de la vaccination une priorité aideront le public à mieux faire confiance au vaccin, car les taux d’inoculation ont baissé alors qu’ils sont désormais facilement accessibles à la plupart.





« Malgré tout – cajoler, rendre l’accès facilement disponible dans n’importe quelle pharmacie, le rendre gratuit, faire plaider le président – tout cela n’a pas vraiment fait bouger l’aiguille dans la nation », a-t-il déclaré au Washington Post, ajoutant que le « communauté médicale » doit diriger.

Le suivi de l’American Hospital Association, qui soutient les mandats de vaccination, montre que très peu d’hôpitaux ont réellement exigé des vaccinations. Les vaccins disponibles n’étant pas encore entièrement approuvés par la Food and Drug Administration (FDA), de tels mandats sont une proposition trouble et pourraient entraîner des litiges potentiels de la part des dissidents.

En dehors des États-Unis, la France a déjà plongé et oblige désormais légalement les travailleurs de la santé à se faire vacciner. Le mandat a vu des protestations rapides et vocales en réponse. Les manifestants descendent dans la rue depuis des semaines maintenant pour manifester contre les mesures gouvernementales de l’ère de la pandémie poussant les vaccins contre les citoyens – y compris un « passe-santé » qui permettra aux personnes vaccinées d’accéder à certains lieux, tels que les restaurants et les bars.

