Le président Joe Biden prononce une allocution dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 15 mars 2021 à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

La lettre aux législateurs vient d’une coalition gauche-droite de plus en plus sceptique quant à l’utilisation de la force militaire américaine.

Une coalition gauche-droite de groupes de retenue anti-guerre et pro-militaires a un message pour les membres du Congrès: obliger le président Joe Biden à demander l’autorisation avant de lancer des frappes meurtrières comme celles de février.

Le mois dernier, l’administration Biden a bombardé deux installations dans l’est de la Syrie utilisées par des milices soutenues par l’Iran, en représailles aux récentes attaques des milices contre les troupes américaines dans l’Irak voisin.

Les législateurs des deux partis – mais en particulier les démocrates – ont dénoncé les frappes presque immédiatement, affirmant que les États-Unis n’étaient pas en guerre avec la Syrie et que le Congrès n’avait approuvé aucune attaque contre des militants soutenus par l’Iran.

«Une action militaire offensive sans l’approbation du Congrès n’est pas constitutionnelle en l’absence de circonstances extraordinaires», a déclaré à l’époque le sénateur Tim Kaine (D-VA), un défenseur de longue date du renforcement du rôle du Congrès dans l’autorisation des opérations militaires.

L’administration Biden, bien sûr, n’était pas d’accord. Il a fait valoir que des mandataires soutenus par l’Iran menaçaient les troupes américaines et que Biden avait donc le droit, en vertu de l’article II de la Constitution, d’utiliser la force pour défendre ces troupes.

Mais cette justification ne convenait pas à ceux qui voulaient depuis longtemps que le Congrès affirme son rôle dans la prise de décision sur les guerres américaines. Et maintenant, ils demandent au Congrès de faire quelque chose à ce sujet.

Dans une lettre au Congrès partagée exclusivement avec Vox, deux douzaines d’organisations à travers le spectre politique – des groupes de politique étrangère progressistes aux think tanks conservateurs – appellent les législateurs à adopter une nouvelle résolution sur les pouvoirs de guerre «pour préciser que le pouvoir exécutif frappe en Syrie. le 25 février 2021, n’ont pas été autorisés et ne seraient pas non plus des actions similaires. »

«Si le Congrès n’agit pas pour réprimander et interdire cette action illégale, ce précédent pourrait être cité pour défendre une action militaire non autorisée essentiellement n’importe où dans le monde, contre presque n’importe quel groupe, et pratiquement à tout moment, tant qu’une administration déclare que les États-Unis les intérêts sont menacés par le groupe ciblé à un moment donné dans le passé ou dans le futur », indique la lettre.

La lettre, qui devrait être envoyée aux législateurs dès cette semaine, ajoutera probablement plus d’urgence à la pression croissante du Congrès pour réduire les pouvoirs de guerre du président – une poussée que la Maison Blanche a jusqu’à présent signalée qu’elle soutient.

Ce que dit la lettre de résolution sur les pouvoirs de guerre

Mardi, la lettre comptait 24 signataires: Action Corps, Antiwar.com, le Center for International Policy, CODEPINK, Concerned Veterans for America, Defending Priorities Initiative, Defending Rights and Dissent, Demand Progress, Environmentalists Against War, Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space, Historians for Peace and Democracy, Just Foreign Policy, the Libertarian Institute, MADRE, National Iranian American Council Action, Peace Action, Peace Direct, Peaceworkers, the Quincy Institute for Responsible Statecraft, Roots Action, STEM Strikes for Peace , Veterans for Peace, Women for Weapons Trade Transparency et le Comité de l’Alliance yéménite.

Ensemble, ce groupe gauche-droite – organisé par Demand Progress, Just Foreign Policy et Concerned Veterans of America – fait valoir que le dossier juridique de l’administration Biden pour les grèves est vicié.

En vertu de l’article II de la Constitution et de la loi de 1973 sur les pouvoirs de guerre, écrivent les signataires, les autorités judiciaires du président de prendre des mesures militaires sans obtenir au préalable l’approbation formelle du Congrès «ne s’appliquent qu’à un ensemble restreint de situations où la nature imminente et extrême de la menace rend impossible ou impossible de convoquer le Congrès en temps opportun qui permettrait les actions défensives nécessaires.



Erik McGregor / LightRocket via Getty Images Une foule de manifestants a rempli Times Square avec des pancartes anti-guerre le 4 janvier 2020 à New York, NY.

Les signataires affirment qu’il n’y avait rien d ‘«imminent» ou d’ «extrême» dans la menace pesant sur les troupes américaines des milices soutenues par l’Iran lorsque l’administration Biden a lancé l’attaque en Syrie le 25 février. des attaques à la roquette distinctes ce mois-ci, la dernière – l’attaque d’Erbil qui a tué un entrepreneur philippin et blessé plusieurs soldats américains – a eu lieu 10 jours avant que les États-Unis n’interviennent.

Ceci, affirme la lettre, «démontrer[s] qu’il y avait amplement de temps pour permettre au Congrès d’exercer son devoir d’autoriser une action militaire.

La lettre note également qu’après la frappe américaine, il y a eu une autre attaque contre les troupes américaines en mars – celle-ci contre la base aérienne d’al-Assad dans l’ouest de l’Irak – que beaucoup soupçonnent d’avoir été perpétrée par ces mêmes mandataires soutenus par l’Iran.

Mais plutôt que de voir cela comme une preuve que, comme l’administration Biden l’a affirmé pour justifier la frappe, les troupes américaines étaient en fait exposées à un risque imminent d’une attaque en cours par ces milices, les signataires de la lettre affirment que la frappe américaine a provoqué l’attaque.

Ils citent un article récent de Just Security d’Oona Hathaway, professeur à la Yale Law School et ancien avocat du Pentagone, affirmant que «la légitime défense n’est pas vraiment de la légitime défense si au lieu de prévenir une menace, elle la précipite.»

On ne sait toujours pas officiellement, cependant, qui a lancé l’attaque de mars contre la base aérienne d’al-Assad et si elle a été menée soit en réponse aux représailles américaines, soit dans le cadre de la campagne d’une semaine contre les troupes américaines.

Pourtant, pour cette raison et pour d’autres, les signataires insistent sur le fait que la grève était «manifestement non autorisée, illégale et inconstitutionnelle» et demandent aux législateurs «d’introduire immédiatement des résolutions sur les pouvoirs de guerre pour interdire toute future attaque non autorisée de ce type».

«Leur affirmation éhontée de l’autorité de l’Article II de frapper n’importe quel groupe, dans n’importe quel pays, pourrait créer un précédent qui irait complètement à l’encontre de l’objectif de [AUMF reform]», A déclaré Hadiya Afzal, une organisatrice de Just Foreign Policy qui a orchestré l’effort de courrier. «Le Congrès doit constamment défendre ses pouvoirs de guerre et rejeter toute action militaire non autorisée – quel que soit le siège de la Maison Blanche.»

La question est maintenant de savoir si les législateurs vont écouter ce que le groupe inter-idéologique a à dire. Le résultat le plus probable est que la lettre alimentera un argument croissant entre les puissances de guerre au cours des prochains mois.

Un débat sur les pouvoirs de guerre a déjà commencé au Congrès

Plusieurs administrations présidentielles passées se sont appuyées sur deux autorisations d’utilisation de la force militaire – appelées AUMF – pour mener des opérations militaires en Irak, en Afghanistan, en Somalie et en Syrie. La version de 2001 a donné le feu vert à la lutte contre Al-Qaïda en Afghanistan après le 11 septembre, et l’itération de 2002 a donné au Congrès Bush la bénédiction d’envahir l’Irak – une mesure alors-Sen. Biden a voté pour.

Depuis lors, les administrations républicaines et démocrates ont largement interprété ces autorisations comme donnant aux États-Unis la permission, entre autres, de traquer les terroristes dans le monde, y compris d’assassiner le général iranien Qassem Soleimani en Irak. Cependant, les présidents ont toujours déclaré qu’ils détenaient le pouvoir ultime d’exercer l’armée au besoin dans leur rôle de commandant en chef.

Biden, en revanche, a jusqu’à présent signalé qu’il soutiendrait un effort du Congrès pour abroger ces autorisations et les remplacer par une version mise à jour – et probablement plus limitée.

«Nous sommes déterminés à travailler avec le Congrès pour faire en sorte que les autorisations d’utilisation de la force militaire actuellement en vigueur soient remplacées par un cadre étroit et spécifique qui garantira que nous pouvons protéger les Américains contre les menaces terroristes tout en mettant fin aux guerres éternelles», a déclaré la Maison Blanche L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré dans une déclaration du 5 mars à Politico postée ultérieurement à Twitter.

Nous nous engageons à travailler avec le Congrès pour faire en sorte que les autorisations d’utilisation de la force militaire actuellement en vigueur soient remplacées par un cadre étroit et spécifique qui garantira que nous pouvons protéger les Américains contre les menaces terroristes tout en mettant fin aux guerres éternelles. – Jen Psaki (@PressSec) 5 mars 2021

Cette annonce est intervenue deux jours seulement après que Kaine et le sénateur Todd Young (R-IN) ont présenté un projet de loi qui abrogerait l’AUMF de 2002 et une mesure de 1991 qui a ouvert la voie à la guerre avec l’Irak. « Le Congrès a la responsabilité non seulement de voter pour autoriser une nouvelle action militaire, mais aussi d’abroger les anciennes autorisations qui ne sont plus nécessaires », a déclaré Kaine dans un communiqué.

Mais certains critiques ont déclaré que de nouvelles autorisations plus ciblées permettraient toujours à Biden ou à tout futur président de bombarder quand et où ils le jugeraient opportun. C’est en partie pourquoi le représentant Peter DeFazio (D-OR), par exemple, a réintroduit sa résolution sur les pouvoirs de guerre peu de temps après que la Maison Blanche ait déclaré que Biden était ouvert à une discussion de l’AUMF.

« C’est un grand pas, mais le Congrès doit également empêcher tout président d’éviter l’obligation constitutionnelle de demander l’autorisation du Congrès avant d’introduire les forces américaines dans les hostilités – ce que ma législation ferait », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Certains des groupes qui ont signé la lettre, comme Demand Progress et Just Foreign Policy, ont soutenu la décision de DeFazio. Pour le moment, rien n’indique que sa résolution parviendra au Congrès, ni même sera soumise à un débat, mais cela montre qu’il y a déjà une sérieuse poussée des puissances de guerre.