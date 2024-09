Des dizaines de femmes ont dénoncé Harvey Weinstein. Une nouvelle accusatrice a donné lieu à une nouvelle inculpation

Sept ans après que les allégations d’agression sexuelle et de harcèlement contre Harvey Weinstein ont propulsé le mouvement #MeToo, l’ancien magnat du cinéma fait face à une nouvelle accusation de crime sexuel de la part d’une accusatrice qui n’a jamais raconté son histoire publiquement.

En attente d’un nouveau procès pour d’autres accusations sexuelles dans une affaire historique #MeToo, Weinstein a plaidé non coupable mercredi d’une nouvelle accusation d’avoir forcé une femme à avoir des relations sexuelles orales dans un hôtel de Manhattan au printemps 2006. Les procureurs n’ont divulgué aucun détail à son sujet, et l’avocat de Weinstein a déclaré qu’il n’avait aucune idée de qui elle était.

Mais une avocate a déclaré qu’elle représentait la femme et qu’elle n’avait jamais rendu publique son accusation.

« Elle sera tout à fait prête à dire la vérité lors du procès pour que M. Weinstein soit tenu responsable devant un jury composé de ses pairs », a déclaré l’avocate Lindsay Goldbrum dans un communiqué. Elle a précisé que la femme ne souhaitait pas être identifiée pour l’instant et que le cabinet d’avocats refusait d’en dire plus sur elle ou sur son accusation.

Selon l’acte d’accusation et un autre document judiciaire, l’agression présumée – l’accusation spécifique étant un « acte sexuel criminel » – s’est produite dans un hôtel du Lower Manhattan entre le 29 avril 2006 et le 6 mai de la même année.

Weinstein a longtemps affirmé qu’il n’avait jamais eu d’activité sexuelle qui n’était pas consensuelle.

L’avocat de la défense Arthur Aidala a réitéré mercredi que son client « n’a jamais imposé ses actes à qui que ce soit ». Aidala a déclaré qu’il n’avait « absolument aucune idée » de l’identité de l’accusateur ou des détails de l’accusation.

« Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous devons découvrir qui est cette personne. Nous devons mener une enquête », a-t-il déclaré à l’extérieur du tribunal.

Weinstein, âgé de 72 ans, qui se remet d’une opération chirurgicale d’urgence, s’est présenté au tribunal en fauteuil roulant.

Nouveau procès après l’annulation de la condamnation à New York

L’ancien patron du studio, autrefois puissant, est devenu un méchant du mouvement #MeToo en octobre 2017, lorsque des reportages du New York Times et du New Yorker ont levé le voile sur les allégations concernant son comportement et une série de paiements jusque-là non divulgués effectués à des femmes pour acheter leur silence.

En quelques semaines, plus de 80 femmes ont porté plainte contre Weinstein pour harcèlement sexuel, voire agression sexuelle dans certains cas. Parmi ces femmes figuraient des actrices canadiennes, et un jury californien a entendu des témoignages sur une affaire qui s’est déroulée dans un hôtel de Toronto pendant le célèbre festival international du film de la ville.

VIDÉO | Explication du revirement de New York sur Weinstein :

Pourquoi la condamnation pour viol d’Harvey Weinstein a été annulée | À propos de ça La plus haute cour de New York a annulé la condamnation de Harvey Weinstein pour agression sexuelle et viol en 2020, une décision historique du mouvement #MeToo. Andrew Chang explique comment l’accusation savait qu’elle prenait un risque et en quoi ce risque a mal tourné.

Cette vague de réactions a déclenché une réflexion beaucoup plus large sur les agressions sexuelles, et les allégations ont conduit à la chute professionnelle de Weinstein, à de multiples poursuites judiciaires et à des accusations criminelles sur les deux côtes américaines.

Sa condamnation pour viol et agression sexuelle en 2020 a marqué un tournant dans le mouvement #MeToo, suivie de sa condamnation pour viol en 2022 à Los Angeles. Il a été condamné à 16 ans de prison dans cette affaire, qu’il devra purger une fois la procédure pénale de New York résolue.

Il a été condamné à 23 ans de prison à New York en 2020, reconnu coupable d’avoir agressé son ancien assistant de production dans son appartement de Manhattan en 2006 et d’avoir violé une actrice dans un hôtel de Manhattan en 2013.

Le tribunal le plus haut de l’État de New York a annulé ce printemps sa condamnation de 2020, qui reposait sur des accusations de deux femmes. La Cour d’appel a déclaré que le juge de première instance avait injustement autorisé des témoignages fondés sur des allégations qui ne faisaient pas partie du dossier.

La Cour d’appel a ordonné un nouveau procès, qui devait commencer en novembre mais qui risque désormais d’être retardé.

Le procureur félicite un nouveau témoin

Curtis Farber, le nouveau juge en charge de l’affaire, a fixé une audience au 2 octobre pour discuter du calendrier et décider si la nouvelle accusation sera intégrée au nouveau procès, une consolidation que les procureurs souhaitent mais à laquelle les avocats de Weinstein s’opposent.

Aidala a déclaré que Weinstein souhaitait être jugé dès que possible, mais que son équipe de défense ne voulait pas précipiter son travail pour répondre à la nouvelle accusation.

La semaine dernière, les procureurs ont révélé que Weinstein avait été inculpé d’au moins un autre chef d’accusation de délit sexuel qui ne faisait pas partie de l’affaire précédente. Mais le nouvel acte d’accusation a été scellé jusqu’à sa comparution mercredi.

Les procureurs avaient déclaré que le grand jury avait entendu des preuves concernant jusqu’à trois agressions présumées, dans des hôtels et un immeuble résidentiel, du milieu des années 2000 à 2016. Aidala a déclaré que Weinstein était « quelque peu soulagé » de ne trouver qu’une seule accusation dans le nouvel acte d’accusation.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que l’enquête se poursuivait.

« Grâce à ce survivant qui s’est courageusement manifesté, Harvey Weinstein est désormais inculpé pour une nouvelle agression sexuelle violente présumée », a déclaré Bragg, un démocrate, dans un communiqué.

Harvey Weinstein est toujours en détention en attendant son nouveau procès à New York. L’homme de 72 ans a été hospitalisé à Manhattan après une opération chirurgicale d’urgence le 9 septembre pour drainer le liquide autour de son cœur et de ses poumons.

Weinstein a cofondé avec son frère Bob les sociétés de production cinématographique et télévisuelle Miramax et The Weinstein Company. Les films distribués ou produits par ses sociétés ont remporté 81 Oscars, dont six pour le meilleur film.