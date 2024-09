Des dizaines de femmes accusent l’ancien patron de Harrods, Mohamed al-Fayed, d’abus sexuels | Actualités sur les agressions sexuelles

Trente-sept femmes ont accusé feu Mohamed al-Fayed, ancien patron du grand magasin londonien Harrods, de viol et d’agression sexuelle, alors que leurs avocats disent s’attendre à ce que « beaucoup d’autres » se présentent avec des plaintes civiles.

Lors d’une conférence de presse à Londres vendredi, les avocats représentant les femmes ont décrit l’homme d’affaires né en Egypte, décédé l’année dernière à l’âge de 94 ans, comme un « monstre » qui a abusé des femmes et des filles qu’il employait pendant les 25 ans où il était propriétaire du magasin haut de gamme de 1985 à 2010.

Les allégations contre al-Fayed ont été rendues publiques par la BBC dans un documentaire intitulé Al Fayed : Predator at Harrods, diffusé jeudi, et dans le podcast World of Secrets de la chaîne, dans lequel plus de 20 femmes ont affirmé qu’il les avait agressées et physiquement violentes dans des propriétés à Londres, Paris, Saint-Tropez et Abu Dhabi.

L’une des accusatrices d’al-Fayed, connue sous le nom de Natacha, a déclaré lors de la conférence de presse que l’homme d’affaires milliardaire était « hautement manipulateur » et « s’en prenait aux plus vulnérables, ceux d’entre nous qui devaient payer le loyer et certains d’entre nous qui n’avaient pas de parents pour les protéger ».

En juillet 2023, Harrods, vendu en 2010 à la branche d’investissement du fonds souverain du Qatar, a commencé à régler les plaintes des femmes qui se sont plaintes d’abus sexuels de la part d’al-Fayed.

Les propriétaires actuels du magasin ont présenté leurs excuses dans une déclaration au documentaire de la BBC, affirmant qu’ils étaient « complètement consternés » par les allégations d’abus.

« En tant qu’entreprise, nous avons failli à notre devoir envers nos employés qui ont été victimes de cet acte et nous nous en excusons sincèrement », ont-ils déclaré.

« Même si nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous sommes déterminés à faire ce qu’il faut en tant qu’organisation, guidés par les valeurs que nous défendons aujourd’hui, tout en veillant à ce qu’un tel comportement ne se reproduise plus jamais à l’avenir. »

Le grand magasin est une « organisation très différente » de celle détenue et contrôlée par al-Fayed, ont-ils déclaré, décrivant les crimes présumés comme « les actions d’un individu qui avait l’intention d’abuser de son pouvoir ».

Lors de la conférence de presse de vendredi, l’avocat principal Dean Armstrong a remis en question l’affirmation d’Harrods selon laquelle la société n’avait rien su des allégations jusqu’à l’année dernière.

« Nous sommes ici pour dire publiquement et au monde, ou à Harrods devant le monde, qu’il est temps qu’ils prennent leurs responsabilités, qu’il est temps qu’ils remettent les choses en ordre, et c’est quelque chose qu’ils devraient faire dès que possible », a-t-il déclaré.

L’avocat Bruce Drummond a déclaré que les survivants venaient du monde entier.

« Les plaignantes venaient de Malaisie, d’Australie, d’Italie, de Roumanie, des États-Unis et du Canada, tandis que l’une d’elles n’avait que 16 ans lorsqu’elle aurait été agressée », a-t-il déclaré.

L’avocate américaine Gloria Allred, qui a représenté des victimes dans certaines des affaires d’abus sexuels les plus notoires de ces dernières années, notamment celles concernant Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein, a déclaré que de nombreuses femmes avaient rêvé de travailler dans « le plus beau magasin du monde ».

« Cependant, sous le faste et le glamour de Harrods se cachait un environnement toxique, dangereux et abusif », a-t-elle déclaré.