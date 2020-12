Des dizaines de familles ont été laissées piégées à l’intérieur de leurs maisons après que des géants ont envahi leur banlieue.

Des vents violents ont balayé l’herbe sèche d’un enclos voisin à travers la communauté de Hillside, dans le nord-ouest de Melbourne, dans un phénomène naturel appelé «invasion de mauvaises herbes poilues».

La situation était si mauvaise que certains habitants ont eu peur de sortir ou d’ouvrir leurs fenêtres.

Résident local Margaret Persico a déclaré que c’était un «désastre complet».

‘Il a créé cette tempête d’herbe et il a complètement repris notre arrière-cour et notre avant-cour », a-t-elle déclaré à Nine News.

Son mari semblait voir le côté drôle de la situation, disant que leurs enfants la traitaient comme s’ils s’étaient réveillés dans la neige.

Cependant, la voisine Jane Borg a déclaré qu’elle devenait de plus en plus agitée par la situation.

« Je ne peux pas ouvrir ma porte d’entrée ou elle remplira ma maison », a déclaré Mme Borg.

«C’est un danger biologique. Je suis réticent à mettre notre chauffage ou notre refroidissement en marche parce que notre unité en est remplie à l’arrière.

Elle a déclaré que les tentatives répétées de contacter le personnel du conseil de la ville de Melton samedi sont restées sans réponse.

Le propriétaire épuisé pense que l’invasion est le résultat du fait que les propriétaires fonciers du paddock voisin n’ont pas réussi à entretenir la propriété.

Mais plutôt que de spéculer sur la cause du phénomène bizarre, d’autres résidents se sont concentrés sur le nettoyage.

Mme Borg a supplié le conseil d’envoyer des camions avec des travailleurs pour aider à alléger la charge de la communauté locale.

Le bureau de météorologie a déclaré que l’événement, connu sous le nom de « panique poilue », était le résultat d’un temps sec récent et de vents violents.

Ce n’est pas la première fois qu’une «panique velue» frappe l’État de Victoria.

En février 2016, la ville rurale de Wangaratta, dans le nord-est de Victoria, a rencontré le même problème.

Les résidents ont été débordés et épuisés mentalement d’essayer de retirer l’herbe de leur maison avant qu’elle ne réapparaisse simplement le lendemain.

En 2018, les propriétaires de Laceby, Wangaratta, à Victoria, ont également été envahis par les tumbleweeds.

Le tumbleweed était si dense qu’il a forcé la fermeture d’une route principale à l’extérieur d’une maison, laissant la propriétaire du mal à franchir sa propre porte d’entrée.

L’herbe étrange est capable de résister à des climats durs et chauds comme la sécheresse, mais se dissipera rapidement en cas de gel.