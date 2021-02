Les autorités indiennes ont lancé dimanche une opération de recherche après la rupture d’un glacier de montagne, envoyant une inondation massive d’eau, de boue et de débris dans les zones situées en contrebas et endommageant des maisons et une centrale électrique.

Au moins neuf personnes ont été tuées et 140 sont portées disparues, selon les autorités.

La centrale électrique a été endommagée par les inondations dans la région de Tapovan, dans le nord de l’État d’Uttarakhand, a déclaré un responsable de la police locale.

Au moins 40 personnes travaillaient dans l’usine et leur sort était inconnu, a déclaré un autre responsable de la police à New Delhi TV.

Certaines maisons ont également été endommagées par les inondations, selon un porte-parole du gouvernement.

Les responsables ont déclaré que la rupture du glacier avait provoqué de l’eau piégée derrière elle, ainsi que de la boue et d’autres débris dévalant la montagne et dans d’autres plans d’eau.