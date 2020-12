Une centaine de personnes ont été arrêtées dimanche dans la capitale biélorusse lors de manifestations anti-gouvernementales.

Des manifestations ont éclaté après la réélection du chef autoritaire du pays et ont fait rage pendant plus de quatre mois.

Des foules de gens ont pris part à des dizaines de petits rassemblements dispersés autour de Minsk – une nouvelle tactique utilisée par l’opposition.

Au lieu d’un grand rassemblement, il est prévu de rendre plus difficile pour les forces de sécurité de cibler les manifestants.

Des manifestants portant des drapeaux rouges et blancs, symbole du mouvement de protestation, se sont rassemblés en groupes et ont défilé dans les quartiers résidentiels de la ville, exigeant la démission du président Alexander Lukashenko et protestant contre la violente répression de son gouvernement contre les militants et les manifestants pacifiques.

La police de Minsk a déclaré qu’une centaine de manifestants avaient été arrêtés, mais le centre des droits de l’homme de Viasna a publié les noms de près de 150 personnes détenues à Minsk et dans d’autres villes, où des rassemblements ont également eu lieu.

Deux journalistes ont été détenus dans la ville de Grodno, dans l’ouest du pays, selon l’Association biélorusse des journalistes.

Des manifestations de masse ont balayé la Biélorussie, une ancienne nation soviétique de 9,5 millions d’habitants, depuis que les résultats officiels de l’élection présidentielle du 9 août ont donné à Loukachenko une victoire écrasante sur son opposant très populaire, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Elle et ses partisans ont refusé de reconnaître le résultat, affirmant que le vote était criblé de fraude.

Les autorités ont sévèrement réprimé les manifestations en grande partie pacifiques, dont la plus importante a attiré jusqu’à 200 000 personnes.

La police a utilisé des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les rassemblements.

Selon les défenseurs des droits de l’homme, plus de 30 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations en août, et des milliers d’entre elles ont été brutalement battues.

Quatre personnes seraient décédées des suites de la répression du gouvernement contre les manifestants et les partisans de l’opposition.