Des dizaines de crocodiles du sud de la Chine s’échappent d’une ferme lors des inondations

La ville de Maoming, dans le sud de la Chine, a exhorté ses habitants à rester à l’écart des plans d’eau alors qu’elle lutte pour localiser et capturer des dizaines de crocodiles qui ont fui une ferme lors des inondations du week-end. Les crocodiles siamois, dont 69 adultes et 6 bébés, ont été confirmés disparus après environ quatre mois de pluie qui ont frappé la ville subtropicale samedi et dimanche. Certaines parties de Maoming, dans la province du Guangdong, ont été submergées par jusqu’à 3,3 pieds d’eau de crue suite à des typhons consécutifs.

Les autorités « essayent de garder la situation sous contrôle, mais le nombre de crocodiles en fuite est un peu trop élevé », a déclaré le Dazhong Daily, un journal officiel citant le bureau de gestion des urgences du district.

Les habitants du district de Maonan, au sud de la ville, une importante base d’aquaculture d’eau douce qui abritait la ferme de crocodiles, ont été invités à rester vigilants et à éviter de sortir, en particulier à s’éloigner des rivières, des lacs et des réservoirs, a rapporté le journal.

Des vidéos publiées sur Douyin, la plateforme chinoise de TikTok, montraient apparemment des crocodiles levant la tête sur une route inondée autour d’un lac à Maoming.

Un officier du service d’intervention d’urgence de la ville, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à commenter avant la publication d’un communiqué officiel, a déclaré que plus d’une douzaine de crocodiles en fuite avaient été retrouvés, mais « il pourrait encore y en avoir plus ». 50 là-bas.

La police, les pompiers et les services d’urgence équipés de sonars sous-marins ont été mobilisés pour les recherches, et plusieurs équipes patrouillent sur des bateaux à moteur, mais « nous ne savons pas vraiment où ils se trouvent », a déclaré l’officier, ajoutant qu’aucune victime n’avait été signalée à ce jour. Mardi matin.

Les forces paramilitaires stationnées dans la zone ont reçu l’ordre d’abattre tout crocodile émergeant de la zone d’eau profonde, a rapporté le Southern Metropolis Daily, qui a également cité les villageois qui ont visité la ferme et déclaré que les plus petits crocodiles adultes pèsent au moins 220 livres. Des panneaux d’avertissement ont été installés autour du périmètre des fermes et des terres cultivées inondées, a rapporté le journal.

Maoming et la province du Guangdong ont été frappées par deux typhons en deux semaines, Saola et Haikui faisant des ravages à Taiwan et dans le sud de la Chine. Les glissements de terrain provoqués par des averses extrêmes dimanche et lundi ont tué au moins sept personnes dans la région voisine du Guangxi, ont rapporté mardi les médias officiels. Les rues de Hong Kong se sont transformées en rivières la semaine dernière, alors qu’un quart de toutes les précipitations attendues pour un an sont tombées en 24 heures.

Maoming possède certaines des plus grandes fermes d’élevage de crocodiles du pays, ainsi que des installations de fabrication de peaux de crocodile dans les villes voisines. La viande de crocodile est également un mets local.