Des dizaines de corbeaux morts trouvés près de Central Valley Greenway à Burnaby

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des images de corbeaux morts.

Des dizaines de corbeaux morts ont été repérés à Burnaby, en Colombie-Britannique, lundi, et les habitants qui les ont signalés aux autorités ont déclaré que les corbeaux encore vivants dans la région se comportaient également de manière étrange.

Paul Cipywnyk vit à Burnaby et, en tant que président de la Byrne Creek Streamkeepers Society et passionné de photographie de la nature et de la faune, il fait souvent de longues promenades en plein air.

“Je passais du temps à marcher le long de la [Central Valley] Greenway en train de prendre des photos… et je suis tombé sur un corbeau mort”, a-t-il raconté Sur la côte hôte Gloria Macarenko jeudi.

“Et j’ai pensé:” Eh bien, ce n’est pas toujours si inhabituel “, mais quelques pas plus loin, un autre corbeau mort. Et un autre corbeau mort. Et un autre corbeau mort.

« Bientôt, c’était bien plus d’une douzaine.

Paul Cipywnyk a rencontré plusieurs corbeaux morts lors d’une récente promenade à Burnaby, en Colombie-Britannique. Il a signalé les décès au ministère des Forêts et au programme d’enquête sur la mortalité des oiseaux sauvages de la Colombie-Britannique, mais n’a toujours pas eu de nouvelles. (Paul Cipywnik)

Cipywnyk dit non seulement qu’il y avait plusieurs corbeaux morts, mais que les autres oiseaux de la région étaient étrangement silencieux et n’interagissaient pas les uns avec les autres.

Après avoir appelé l’équipe de sauvetage de la faune de Burnaby pour signaler ce qu’il a vu, il a été dirigé vers le programme d’enquête sur la mortalité des oiseaux sauvages de la Colombie-Britannique.

Il dit avoir vu d’autres personnes publier sur les réseaux sociaux des photos de Burnaby montrant “plus de deux douzaines” d’oiseaux morts.

En traversant Still Creek sur la Central Valley Greenway aujourd’hui, j’ai rencontré un nombre inhabituellement élevé de corbeaux morts autour d’une seule propriété. Je ne sais pas qui ou quoi les a tués. #vanbikes #murdermystery #burnaby a> pic.twitter.com/GlaHRwNYre —@RobertAlstead

Incident similaire sur la côte Est

Jeudi, Cipywnyk a déclaré qu’il n’avait pas eu de nouvelles des autorités depuis qu’il avait signalé la mort des corbeaux.

Après avoir fait quelques recherches en ligne, il a découvert que quelque chose de similaire s’était produit récemment à l’Île-du-Prince-Édouard et avait fait l’objet d’une enquête du Collège vétérinaire de l’Atlantique.

Le Collège pense que l’orthoréovirus corvidé était à blâmer, un virus quelque peu nouvellement décrit provoquant une mortalité massive parmi les corbeaux se rassemblant dans les gîtes d’hiver.

“J’ai demandé un peu autour de moi et je n’ai eu aucune confirmation”, a déclaré Cipywnyk lorsqu’on lui a demandé si les décès pouvaient être liés à de récentes épidémies de grippe aviaire.

“Il semble que la grippe concerne davantage la sauvagine, puis, bien sûr, la transmission à la volaille. Je n’ai rien trouvé sur les corbeaux qui en sont affectés”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’était pas un expert en la matière.

Dans une déclaration à CBC, le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique a déclaré que la situation à Burnaby avait été signalée lundi et que la grippe aviaire n’avait pas été exclue.

Paul Cipywnyk, photographe de la nature et de la faune, dit avoir rencontré plusieurs corbeaux morts lors d’une promenade à Burnaby et les avoir signalés aux autorités provinciales. Le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique affirme que la grippe aviaire n’a pas été exclue. (Paul Cipywnik)

Le ministère a déclaré que ses laboratoires se concentraient sur la surveillance de la propagation de la grippe parmi les troupeaux domestiques et agricoles et sur le suivi de la transmission dans la province.

Un porte-parole a déclaré que l’Agence canadienne d’inspection des aliments est le chef de file pour toutes les maladies animales exotiques et la meilleure source d’information pour les cas confirmés de grippe aviaire.

L’ACIA a déclaré à CBC dans un courriel que les oiseaux sauvages morts sont signalés à la province et que les résultats des tests proviendraient du laboratoire de santé animale de la Colombie-Britannique.

Le Central Valley Greenway est un sentier de 24 kilomètres reliant Vancouver, Burnaby et le centre-ville de New Westminster. (Gian-Paolo Mendoza)

L’agence a également partagé un document qui explique comment et où signaler des observations similairesou cas suspects de grippe aviaire, en Colombie-Britannique

Cypywnyk dit que voir autant de corbeaux morts était un peu rebutant, et il espère finalement savoir ce qui l’a causé.

“C’était vraiment déconcertant”, a-t-il déclaré. “C’était un peu effrayant.”