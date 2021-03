Des dizaines de contrats Covid restent inédits alors que le Premier ministre a déclaré que les détails «  sont là pour que tout le monde puisse les voir  »

Cependant, le Good Law Project a déclaré au BBC que les commentaires de M. Johnson n’étaient «pas vrais». À peine trois jours après ses propos, des avocats du gouvernement ont déclaré à l’organisation que sur 708 contrats de fournisseurs et de services liés à la pandémie et signés avant le 7 octobre 2020, 100 devaient encore être publiés.

«Nous avons un gouvernement, et un Premier ministre, méprisant la transparence et apparemment allergique à la responsabilité. Le moins que le public mérite maintenant, c’est la vérité.

Il a critiqué une documentation «inadéquate» des cas et a noté qu’une équipe PPE intergouvernementale a établi une «voie hautement prioritaire» pour traiter les pistes des fonctionnaires du gouvernement, des cabinets des ministres, des députés, des pairs, des hauts fonctionnaires du NHS et d’autres professionnels de la santé.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré L’indépendant: «Nous travaillons sans relâche pour fournir ce qui est nécessaire pour protéger notre personnel sanitaire et social tout au long de cette pandémie, dans des délais très courts et dans un contexte de demande mondiale sans précédent.

«Cela a souvent signifié devoir attribuer des contrats rapidement pour garantir les approvisionnements vitaux nécessaires pour protéger les travailleurs du NHS et le public. Nous nous engageons à publier tous les contrats et à ce jour, nous en avons publié 99% dans le journal officiel de l’UE et nous nous efforçons de publier les contrats en suspens dès que possible ».