Plus de 90 mercenaires ont été tués lors d’une frappe de haute précision dans la ville de Kharkov, selon le ministère de la Défense

Des dizaines de mercenaires étrangers, combattant pour Kiev contre Moscou, ont été tués lors d’une attaque contre un complexe de la ville de Kharkov, dans le nord-est de l’Ukraine, a annoncé jeudi le ministère russe de la Défense.

« Une base temporaire de mercenaires étrangers dans la ville de Kharkov a été touchée par une arme terrestre de haute précision. Plus de 90 militants ont été tués », a annoncé le porte-parole du ministère, le lieutenant-général Igor Konashenkov, lors de son briefing quotidien.

L’armée de l’air russe a également frappé la main-d’œuvre et le matériel militaire ukrainiens dans les régions de Kherson et de Nikolaev, éliminant 80 combattants et en blessant 50 autres, a-t-il ajouté.

Des complexes, hébergeant des mercenaires étrangers en Ukraine, ont déjà été ciblés par la Russie à plusieurs reprises ce mois-ci, faisant de multiples victimes.

Des milliers de combattants de Pologne, du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres pays ont répondu à un appel du président Vladimir Zelensky et ont afflué vers l’Ukraine. En avril, l’armée russe estimait leur nombre à près de 7 000. Cependant, le mois dernier, il a déclaré que seuls 2 741 combattants étrangers restaient en Ukraine.

Beaucoup d’entre eux ont été tués, tandis que d’autres ont fui vers leur pays d’origine et se sont plaints plus tard du chaos dans les rangs des forces de Kiev et du manque d’armes et d’autres équipements.

Konashenkov avait précédemment averti que les mercenaires ne sont pas considérés comme des combattants au regard du droit international et “La meilleure chose qui les attend s’ils sont capturés vivants est un procès et des peines de prison maximales.”