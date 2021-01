NIAMEY, Niger – Au moins 70 personnes et peut-être plus de 100 ont été tuées samedi par des militants présumés dans la nation ouest-africaine du Niger, selon des responsables locaux.

Des hommes armés ont tiré sur des hommes et des garçons lors d’une attaque de vengeance contre les villages de Tchoma Bangou et Zaroumadareye, ont indiqué des sources au sein de l’armée nigérienne. Les villages se trouvent dans la région sud-ouest de Tillabéri, où les civils sont de plus en plus attaqués ces deux dernières années.

«Ils ont ouvert le feu sur tout le monde», a déclaré Jahafar Koudize, un habitant de Tchoma Bangou qui a réussi à s’échapper.

L’attaque, qui a eu lieu à peine une semaine après l’élection présidentielle au Niger, semble être l’une des plus meurtrières du pays.