Des dizaines de blessés lors de la collision de 2 trains dans le village de Milavče, dans l’ouest de la République tchèque

2 morts, 7 grièvement et 31 blessés Deux trains sont entrés en collision près de Pilsen : Ex 351 de Munich à Prague et train régional de Pilsen à Domazlice. Source : https://t.co/kISz6aDAlqCC @EuropeByRail@seatsixtyone@_Wagon-restaurant@TrainTracksEUpic.twitter.com/13lFsqRAqB

– JedemeVlakem (@JedemeVlakem) 4 août 2021