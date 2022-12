Des dizaines de blessés dans un vol turbulent à Hawaï, 11 gravement

HONOLULU –

Un vol de Phoenix à Honolulu transportant de nombreuses personnes voyageant pour les vacances a rencontré de fortes turbulences peu de temps avant l’atterrissage, envoyant des personnes et des objets non retenus voler dans la cabine et blessant gravement 11 personnes, ont déclaré des responsables et des passagers.

Au total, 36 personnes ont reçu des soins médicaux après le vol turbulent d’Hawaiian Airlines dimanche pour des bosses, des ecchymoses, des coupures et des nausées, a déclaré Jim Ireland, directeur des services médicaux d’urgence d’Honolulu. Vingt personnes ont été transportées à l’hôpital, dont 11 dans un état grave.

“Nous sommes également très heureux, et nous nous sentons chanceux qu’il n’y ait pas eu de morts ou d’autres blessures graves. Et nous espérons également que tous se rétabliront et se rétabliront complètement”, a déclaré Ireland.

Le vol complet comptait près de 300 personnes à bord et transportait de nombreux passagers se rendant à Hawaï pour les vacances, comme Jacie Hayata Ano, qui rentrait chez elle.

“C’était juste rocheux”, a-t-elle déclaré à KHON-TV. “Et puis, ça a rapidement dégénéré au point où nous tremblons tellement que nous avions l’impression de flotter de nos chaises.”

La passagère Jodette Neely a déclaré à l’émission “Today” de NBC qu’elle avait vu des gens se cogner la tête contre le plafond de l’avion.

“J’attrapais le siège devant moi, le haut de celui-ci, pour m’accrocher, même si j’avais ma ceinture de sécurité”, a-t-elle déclaré.

Le National Transportation Safety Board des États-Unis a déclaré lundi qu’il enquêtait sur l’incident.

Le chef de l’exploitation d’Hawaiian Airlines, Jon Snook, a déclaré que de telles turbulences étaient isolées et inhabituelles, notant que la compagnie aérienne n’avait rien vécu de tel dans l’histoire récente. Trois agents de bord figuraient parmi les blessés, a-t-il déclaré.

La passagère Kaylee Reyes a déclaré à Hawaii News Now que sa mère venait de s’asseoir lorsque la turbulence a frappé et n’avait pas eu la chance de boucler sa ceinture de sécurité.

“Elle s’est envolée et a heurté le plafond”, a déclaré Reyes.

Jazmin Bitanga, qui rentrait également chez elle pour les vacances, a déclaré qu’il y avait eu deux chutes d’altitude, dont une si forte qu’elle a envoyé la bouteille d’eau de son petit ami dans le plafond de l’avion.

“Je me suis retournée et il y avait quelques personnes qui saignaient et qui se préparaient”, a-t-elle déclaré à Hawaii News Now. “Juste tout autour de moi, il y avait des gens qui pleuraient.”

Il y a eu des dommages internes à l’avion pendant les turbulences, a déclaré Snook. Le panneau de ceinture de sécurité était allumé à ce moment-là, bien que certaines des personnes blessées ne les portaient pas, a-t-il déclaré.

Thomas Vaughan, un météorologue du National Weather Service à Honolulu, a déclaré qu’il y avait eu un avis météorologique pour les orages qui incluaient Oahu et les zones qui auraient inclus la trajectoire de vol au moment de la turbulence.

La compagnie aérienne était au courant des prévisions météorologiques et des conditions atmosphériques et météorologiques instables, mais n’avait aucun avertissement que la zone d’air particulière où la turbulence s’est produite “était en aucune façon dangereuse”, a déclaré Snook.

Il ne savait pas combien d’altitude l’avion avait perdu pendant les turbulences, affirmant que cela ferait partie d’une enquête impliquant le National Transportation Safety Board. L’enregistreur de données de vol de l’avion fournirait ces détails, a-t-il déclaré.

L’enquête porterait également précisément sur ce que les passagers et l’équipage faisaient à l’époque, a-t-il déclaré.

L’Airbus A330-200 a commencé sa descente immédiatement après les turbulences, et l’équipage a déclaré une urgence en raison du nombre de blessés à bord, a-t-il précisé. Les contrôleurs aériens ont donné la priorité au vol d’atterrir.

L’avion fera l’objet d’une inspection et d’un entretien approfondis, principalement pour réparer les composants de la cabine, a déclaré Snook.

Snook a déclaré qu’il ne pouvait que spéculer si certains passagers se sont cogné la tête, mais cela était probablement basé sur les blessures et les dommages aux panneaux de la cabine.

“Si vous n’avez pas votre ceinture de sécurité, vous restez où vous êtes pendant que l’avion tombe en panne, et c’est ainsi que ces blessures se produisent”, a déclaré Snook.

L’enquête examinera quelles autres mesures ont été prises, en plus d’allumer le panneau de ceinture de sécurité, pour s’assurer que les passagers étaient attachés, a-t-il déclaré.

En 2019, 37 passagers et membres d’équipage de conduite ont été blessés lorsqu’un vol d’Air Canada de Vancouver à Sydney a rencontré d’intenses turbulences environ deux heures après Hawaï. Le Boeing 777-200 a été détourné vers Honolulu, où les blessés ont été soignés. Trente personnes ont été transportées à l’hôpital et neuf ont été grièvement blessées.

Au-dessus de l’Atlantique, un vol d’American Airlines en 2017 au départ d’Athènes a rencontré de fortes turbulences le long de la côte de New York. Sept membres d’équipage et trois passagers ont été blessés.

La plupart des gens associent la turbulence aux fortes tempêtes. Mais le type le plus dangereux est ce qu’on appelle la turbulence en air clair. Le phénomène de cisaillement du vent peut se produire dans les cirrus vaporeux ou même dans l’air clair près des orages, car les différences de température et de pression créent de puissants courants d’air en mouvement rapide.

Les avions peuvent naviguer dans des turbulences en air clair sans avertissement.

——



Les rédacteurs de l’Associated Press Becky Bohrer à Juneau, en Alaska, et Jill Bleed à Little Rock, Ark., ont contribué à ce rapport.