Des dizaines de blessés dans la collision d’un bus polonais dans l’est de l’Allemagne

BERLIN – Une collision sur l’autoroute entre un bus polonais longue distance et un camion a blessé des dizaines de personnes dans l’est de l’Allemagne, ont rapporté la police polonaise et l’agence de presse allemande dpa.

L’accident s’est produit mardi sur l’autoroute A 12 dans l’état de Brandebourg entre les villes de Storkow et Fredersdorf.

La police allemande a déclaré que 35 personnes avaient été blessées, dont six gravement blessées, a indiqué dpa. Trois hélicoptères, des ambulances et des policiers étaient sur les lieux, et le tronçon d’autoroute a été fermé.