Des dizaines de bébés sont morts ou ont subi des lésions cérébrales en raison d’une négligence présumée dans un hôpital de Nottingham.

Nottingham University Trust fait face à au moins une douzaine de plaintes pour négligence clinique de la part de familles endeuillées – avec 46 bébés avec des lésions cérébrales permanentes, 19 mort-nés et 15 morts.

Nottingham University Trust fait face à au moins une douzaine de plaintes pour négligence clinique par des familles endeuillées Crédit : Première page

La fiducie NHS a déjà versé plus de 91 millions de livres sterling en dommages et frais juridiques depuis 2010.

Des documents obtenus par The Independent ont montré que, lors d’un accouchement, un bébé a été égorgé lors d’une tentative de libération. Sa jambe était tellement contusionnée qu’elle était devenue noire, affirme-t-on.

Le tot, nommé Freddie, est décédé peu de temps après la naissance sans aucune autopsie malgré ses horribles blessures.

Un autre bébé est décédé quelques heures après sa sortie de l’hôpital – malgré l’inquiétude de sa mère qu’il n’ait pas été nourri depuis sa naissance ou qu’il ait pleuré.

La fiducie aurait perdu des notes médicales clés ou ne les aurait tout simplement pas faites. D’autres ont été dits complètement inexacts.

L’hôpital a également omis d’enquêter sur les décès pendant des mois et, lorsqu’il l’a fait, les détails étaient incorrects ou la haute direction a minimisé les critiques, affirme-t-on.

Tracy Taylor, directrice générale du Nottingham University Hospitals NHS Trust, a déclaré: «Nous nous excusons du fond du cœur auprès des familles qui n’ont pas reçu le niveau élevé de soins dont elles ont besoin et méritent, nous reconnaissons que les effets ont été dévastateurs.

« L’amélioration des services de maternité est une priorité absolue et nous apportons des changements importants, notamment en embauchant et en formant davantage de sages-femmes et en introduisant des dossiers de maternité numériques.

« Nous continuerons d’écouter les femmes et les familles, qu’elles aient reçu d’excellents soins ou que les soins soient insuffisants ; ce sont leurs expériences qui nous aideront à apprendre et à améliorer nos services. »