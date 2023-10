Des dizaines d’avions israéliens frappent Gaza – Tsahal — RT World News

Le Hamas a lancé des milliers de missiles sur Israël et envoyé des militants dans les villes israéliennes plus tôt samedi.

Des dizaines d’avions israéliens ont frappé des cibles du Hamas à Gaza, ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI). Les frappes aériennes ont été lancées en réponse à une attaque surprise déclenchée par le groupe armé palestinien contre Israël samedi matin.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré « Terroristes du Hamas » avaient infiltré le territoire israélien depuis la terre, la mer et les airs.

Plus de 2 200 roquettes ont été tirées depuis Gaza, selon le porte-parole. Le Hamas a affirmé avoir utilisé plus de 5 000 projectiles au cours des 20 premières minutes seulement de son attaque.

Des sirènes de roquettes ont été entendues dans de nombreux endroits en Israël, notamment à Jérusalem, Tel Aviv, Beer Sheva et Ashkelon.

Il y a eu au moins sept cas de combats entre les troupes de Tsahal et les militants du Hamas, a indiqué Hagari.















Selon le journal Times of Israel, des combats ont eu lieu dans et autour des villes de Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Beeri et dans la base militaire de Re’im de Tsahal.

Dans une déclaration antérieure, l’armée israélienne avait déclaré avoir déclaré « un état de préparation à la guerre » à cause de l’attaque. « L’organisation terroriste Hamas paiera un très lourd tribut » il a prévenu.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’il avait approuvé l’appel de réservistes en réponse aux actions du Hamas.

Au moins six personnes auraient été tuées samedi en Israël. Quatre personnes sont mortes dans des tirs de missiles dans la ville de Kuseife et un dans la région de Gderot.

Le chef de la ville de Sha’ar HaNegev, Ofir Liebstein, a également été abattu lors d’une fusillade avec des militants du Hamas. « Ofir a été tué alors qu’il allait défendre une ville lors de l’attaque terroriste », » a déclaré l’administration locale.

Les informations provenant d’institutions médicales à travers Israël suggèrent que plus de 200 personnes ont été blessées, dont beaucoup dans un état grave.

Certaines vidéos mises en ligne au cours de la journée montreraient un certain nombre de soldats de Tsahal tués et capturés par des combattants du Hamas. Il y a aussi des images et des photos sur les réseaux sociaux de ce qui semble être un char israélien en feu et des Palestiniens célébrant la saisie d’un véhicule militaire Humvee de fabrication américaine appartenant à Tsahal. Les vidéos doivent encore être vérifiées.

