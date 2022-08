Des dizaines d’arbres abattus à Kirkland, bouleversant certains résidents; Le village dit que c’était nécessaire pour les travaux d’égout – Shaw Local

KIRKLAND – Certains résidents du village de Kirkland ont exprimé leur frustration envers le gouvernement du village suite à l’enlèvement de dizaines d’arbres la semaine dernière pour faire place à un nouvel égout pluvial et à bordure.

Le président du village de Kirkland, Ryan Block, a déclaré que le village avait travaillé avec un ingénieur et un entrepreneur pour déterminer s’il serait possible d’installer le nouvel égout pluvial et la bordure pour l’amélioration de la chaussée sans abattre les arbres.

« Il a été déterminé que si nous essayions de creuser autour des arbres pour installer le nouvel égout pluvial ou installer la nouvelle bordure, les arbres seraient soit tombés en raison d’une mauvaise intégrité des racines, soit ils seraient complètement morts dans les prochains mois, », a déclaré Block. “Par conséquent, la solution la plus sûre et la plus viable pour le village et nos résidents était l’enlèvement des arbres pour permettre les travaux d’infrastructure.”

Block a également déclaré que de nombreux arbres étaient vieux et pourris en leur centre. Cependant, Dawn Darling, résidente de Kirkland, a contesté cette affirmation. Elle a dit qu’elle avait vu un arbre abattu de l’autre côté de la rue de chez elle et qu’il n’avait subi aucun dommage.

“Bien sûr, il en a trouvé qui étaient endommagés et pourris, bien sûr, et je ne dis pas que ces arbres auraient dû être sauvés”, a déclaré Darling. “Je peux même comprendre que cela a pu se produire de la manière dont cela s’est passé, avec eux tous descendant, avec l’ampleur du travail qu’ils font.”

“Ils aiment dire qu’ils étaient malades, et une poignée d’entre eux l’étaient, mais beaucoup d’entre eux étaient de vieux arbres en bonne santé”, a déclaré une autre résidente de Kirkland, Tammy Hamrick. “Bien sûr, je ne suis pas ingénieur … mais il semble que d’autres villes aient trouvé comment réaliser des projets d’infrastructure tout en protégeant les ressources naturelles qui les entourent, a ajouté DeKalb.”

Cela étant considéré, Darling a déclaré que sa préoccupation était de savoir comment ils avaient été informés. Hamrick a fait écho à son sentiment, elle a dit qu’elle comprenait que le gouvernement avait publié des informations sur les réunions, mais ne pensait pas que les responsables locaux étaient très transparents.

“Les gens vont aux réunions quand ils ont un problème, mais nous n’en savions pas assez pour savoir que nous devrions nous inquiéter”, a déclaré Hamrick. “Je veux dire, nous sommes tous en faveur d’un projet d’infrastructure, mais si vous n’indiquez pas aux gens que ‘Hey, ce projet va entraîner la chute de cinquante arbres matures’, nous ne savons pas être inquiets à propos de ça.”

Hamrick a déclaré qu’elle pensait qu’il aurait été utile d’avoir été informé de ce que le projet allait impliquer en dehors d’une réunion.

Block a déclaré que lui et le conseil du village faisaient de leur mieux pour améliorer les infrastructures du village et que les arbres étaient un obstacle malheureux qui devait être supprimé. Il a déclaré que le village avait utilisé plusieurs moyens au cours des 18 derniers mois pour partager des informations avec les résidents de Kirkland à ce sujet.

«Ceux-ci incluent le site Web de notre village, la page Facebook du village, le système de messagerie texte et les newsletters ou la page d’information dans notre facturation des services publics. Quels que soient les moyens de communication, nous avons généralement très peu de participants, un à deux, à nos réunions de village », a écrit Block.

Block a reconnu qu’il y avait un problème qui entravait la communication du village concernant le moment et la rapidité avec laquelle les arbres ont été enlevés.

“L’entrepreneur chargé de l’enlèvement des arbres nous a contactés lundi en indiquant qu’il avait une ouverture immédiate et qu’il commencerait à enlever les arbres mardi, donc plus de préavis concernant cet aspect aurait été préférable pour le village de communiquer”, a déclaré Block. “Mais quoi qu’il en soit, l’abattage des arbres était nécessaire en raison de l’ampleur du projet.”

L’enlèvement des arbres et la communication autour de l’affaire ne sont pas les seules choses qui ont bouleversé Darling et Hamrick. Darling a déclaré que Block lui avait dit qu’ils n’étaient pas autorisés à planter de nouveaux arbres dans les promenades. On lui a expliqué qu’en raison des problèmes et des coûts d’entretien continus, le village ne voulait plus qu’ils plantent des arbres dans les promenades. Le couple a déclaré qu’ils pensaient que le manque d’arbres était préjudiciable au village.

Lors d’une réunion du conseil du village le 1er août, Hamrick a déclaré avoir demandé au conseil d’envisager une liste de replantation. Elle a dit que le conseil semblait ouvert à l’idée et que sa mise en œuvre contribuerait grandement à la rendre plus heureuse face à l’épreuve.

“Mais en même temps, je crains toujours que toute cette idée, chaque fois qu’un arbre gêne, il va tomber”, a déclaré Hamrick. “J’espère donc qu’en fait, au fur et à mesure qu’ils avancent dans différents projets, ils se donneront également la priorité de sauver les vieux arbres dans la mesure du possible.”

Block a déclaré que plusieurs bonnes informations avaient été fournies au conseil lors de la réunion de lundi. La possibilité de créer un permis de plantation d’arbres sur la promenade a été discutée, ce qui permettrait au village de s’assurer que seuls des arbres sûrs pour la plantation sur la promenade sont plantés, tout en garantissant un espace suffisant entre la bordure et le trottoir. Le conseil poursuivra sa discussion sur la question lors de sa réunion du mois prochain.

“Je suis prudemment optimiste que le conseil d’administration actuel est un peu plus en faveur de cela”, a déclaré Hamrick.