Des dizaines d’animaux exotiques morts après qu’un incendie ait ravagé le centre de secours de Surrey

Il y a beaucoup de travail à faire à l’Urban Safari Rescue Society à South Surrey après qu’un incendie le samedi matin a détruit sa pièce principale, tuant environ 60 animaux.

“Nous avons perdu tous les mammifères – les planeurs de sucre, les cochons d’Inde, les cochons maigres (cochons d’Inde sans poils), les oiseaux… beaucoup de reptiles – nous avons perdu des grenouilles, des geckos, des serpents et tous les poissons sauf certains des bêtas », a déclaré Pamala-Rose Combs, vice-présidente du conseil d’administration de la société de sauvetage.

La pièce de devant abrite de nombreux animaux et espèces plus petits, tels que des insectes et des araignées, donc environ 200 des quelque 325 animaux du sauvetage se trouvaient dans la pièce qui avait le feu, a-t-elle déclaré.

“Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé aux cafards – les cafards sifflants de Madagascar”, a noté Combs.

“Un est mort sur 100, donc ils ont surtout réussi.”

En ce moment, elle, le personnel et les bénévoles «se concentrent sur ce qui doit être fait» et essaient de mettre de côté les aspects tristes de l’incendie et ses conséquences.

“Lorsque nous commençons à nous concentrer sur les animaux qui n’ont pas survécu et sur les animaux que nous pouvons encore perdre et sur la quantité de travail que cela implique, cela peut devenir un peu écrasant”, a-t-elle déclaré dimanche.

“Le risque auquel nous sommes confrontés maintenant est celui des infections respiratoires secondaires.”

Deux vétérinaires distincts se rendront dans les prochains jours pour aider à évaluer et à traiter les animaux restants, qui ont tous été déplacés vers une autre partie du sauvetage ou temporairement hébergés hors site.

“Nous sommes toujours en triage mais en sortant, je pense .. nous regardons le nettoyage – tout est recouvert d’une épaisse couche de suie”, a déclaré Combs.

« Lorsque vous commencez à additionner les coûts de tout – tous les réservoirs, les meubles, les nouvelles serrures de porte d’entrée… ça ne fait que s’additionner. Nous ne savons pas combien d’assurance couvrira. Nous espérons avoir des nouvelles de l’expert (de l’assurance) lundi ou mardi. »

En attendant, ils achètent des appareils de chauffage pour garder au chaud tous les animaux qui ont été déplacés, ainsi que le remplacement de chaque barre d’alimentation et de chaque cordon électrique, car ils ne savent pas ce qui a été affecté par l’incendie.

La pièce devra être “complètement vidée” avec un recâblage probablement également nécessaire, a-t-elle déclaré.

Même lorsqu’ils font face au désordre, il y a eu “de petites lueurs d’espoir”.

Ils avaient pensé que la grenouille lutin était morte, mais il s’avère qu’elle était juste restée sous l’eau assez longtemps pour attendre le feu et l’environnement enfumé.

“Nous sommes allés aujourd’hui pour nettoyer son réservoir, pensant qu’il était parti – et il a déménagé!” dit-elle.

Un petit boa nommé Solo l’a également fait, grâce au fait qu’il venait d’être transféré sur un char qui est tombé dans le feu, brisant le haut pour qu’il puisse s’échapper.

“Il a perdu un œil, il peut perdre son autre œil, mais il est vivant et il semble bien se porter !”

Ils espèrent que les coûts croissants seront compensés par une collecte de fonds GoFundMe, qui est en cours.

Environ 2 000 $ du GoFundMe sont actuels, mais la majeure partie va de 2020 à l’année dernière, a déclaré Combs, notant qu’elle ne voulait pas créer un tout nouveau compte alors qu’un était déjà actif.

De l’aide est nécessaire pour les efforts de nettoyage, et ils essaient de tenir tout le monde aussi informé que possible via le site Facebook de la société.

“L’un des moments les plus réconfortants de tout ce chagrin est le volume de soutien provenant du public”, a déclaré Combs.

“Pour le voir et voir toutes les personnes qui se présentent ici pour aider … sachant que nous signifions toujours quelque chose pour la communauté et qu’ils se soucient toujours de nous – cela signifie tellement dans tout cela.”

