Des dizaines d’animaux de zoo au Soudan craignent la mort alors que les batailles de rue rendent la capitale inaccessible

Des dizaines d’animaux de zoo dans la capitale soudanaise – y compris un crocodile âgé, des perroquets et des lézards géants – seraient morts après que des combats de rue entre les forces rivales du pays aient rendu l’endroit inaccessible.

Au moins 100 animaux, tous gardés à l’intérieur d’enclos, auront passé plus de trois semaines sans nourriture ni eau, a déclaré Sara Abdalla, zoologiste en chef du zoo, qui fait partie du Musée d’histoire naturelle du Soudan.

Des millions de personnes au Soudan ont enduré des pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments après que le conflit a interrompu les services les plus élémentaires. Mais alors que les bruits d’explosions retentissent dans la capitale soudanaise de Khartoum, Abdalla est ravagée par l’inquiétude suscitée par ses charges animales, en particulier celles qui sont de plus en plus rares à trouver dans leurs habitats naturels au Soudan.

« Je ressens beaucoup de misère et de tristesse, ainsi que d’impuissance », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis Khartoum. « J’ai supposé que nous avions perdu les oiseaux et les mammifères. »

Le zoo abrite des espèces telles qu’un perroquet gris d’Afrique, un singe vervet, des lézards géants connus sous le nom de moniteurs du Nil, une tortue du désert, un serpent vipère à cornes et un cobra cracheur de Nubie. Avant les combats, ils étaient tous nourris deux fois par jour. Mais la dernière fois qu’ils ont reçu leurs repas et pour certains, des médicaments, c’était le 14 avril, la veille du déclenchement des combats, selon Abdalla.

Le conflit, qui a couronné des mois de tensions entre les généraux rivaux du Soudan, oppose l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, qui est le chef du conseil souverain au pouvoir, aux puissantes forces paramilitaires de soutien rapide. Les RSF sont commandées par l’adjoint de Burhan au conseil, le général Mohamed Hamdan Dagalo. Abdalla a déclaré qu’aucun des deux n’avait tenu compte des appels pour autoriser l’accès au zoo.

Le conflit a transformé une grande partie de Khartoum et de la ville adjacente d’Omdurman en champ de bataille, les deux parties utilisant des armes lourdes, notamment de l’artillerie et des frappes aériennes, à l’intérieur des zones urbaines. Les combats urbains ont gravement endommagé les infrastructures et les propriétés et présentent un grand risque pour les civils qui tentent de se déplacer dans les rues de la ville.

Des habitants fuyant la capitale ont raconté avoir vu des corps joncher les trottoirs et les places centrales, en particulier dans les zones non loin du musée. Environ 500 civils ont été tués dans les combats jusqu’à présent, selon le syndicat des médecins soudanais, même si le nombre réel de morts serait plus élevé.

Le zoo, qui se trouve à l’intérieur de l’Université de Khartoum, est l’un des plus anciens du Soudan. L’établissement a été créé il y a environ un siècle dans le cadre du Gordon Memorial College, un établissement d’enseignement construit au début des années 1900 lorsque le Soudan faisait partie de l’empire britannique. Il a été annexé à l’Université de Khartoum deux ans après l’indépendance du Soudan en 1956.

Son emplacement actuel est proche du quartier général de l’armée, où les combats ont été intenses, empêchant l’accès au musée.

Abdalla, qui enseigne la zoologie à l’Université de Khartoum, a commencé à travailler au musée en 2006 et a été nommée directrice de l’établissement en 2020. C’était un travail dont elle rêvait depuis qu’elle avait visité le musée lorsqu’elle était enfant. Maintenant, piégée chez elle dans le sud de Khartoum avec son mari et leurs deux enfants – Yara, 9 ans, et Mohamed, 4 ans – elle s’inquiète pour les animaux qui ont déjà survécu à des années de troubles, d’effondrement économique et de fermetures pandémiques .

Ni l’armée ni les RSF n’ont répondu aux demandes de commentaires sur le sort des animaux et de leurs gardiens.

« À moins que quelqu’un n’ait relâché les animaux dès le début des affrontements, je ne vois pas comment certains auraient pu ou auraient pu survivre pendant plus de deux semaines sans soins », a déclaré Kamal M. Ibrahim, professeur de biologie à la Southern Illinois University, à Carbondale. un email. Il connaît bien le musée et son travail, étant diplômé de l’Université de Khartoum et y ayant passé un congé sabbatique.

Le musée documente la faune du Soudan et de son voisin le Soudan du Sud. L’installation sert à la fois les scientifiques et le grand public. Il contient également des centaines de précieux spécimens d’animaux préservés, dont certains sont maintenant éteints, selon Abdalla.

Ibrahim et Abdalla sont particulièrement inquiets pour un crocodile du Nil, élevé à partir d’un œuf dans l’établissement depuis 1971. Abdalla a déclaré que le crocodile suivait un régime de médicaments et de vitamines en raison de son âge avancé. Les crocodiles sont de plus en plus rares à trouver dans les fleuves du Nil bleu et blanc qui traversent le pays.

« Il aurait pu mieux s’en tirer s’il avait été libéré de son enclos », a déclaré Ibrahim.