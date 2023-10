Des dizaines d' »ambassadeurs » aident à saluer les étudiants de Bowie State qui sont retournés en classe après la fusillade

Les étudiants de la Bowie State University étaient de retour en classe lundi, neuf jours après une fusillade gâchée le week-end de retrouvailles.

Alors que la police a déclaré qu’elle ne croyait pas que quiconque impliqué dans la fusillade ait un quelconque lien avec l’école, les élèves ont été autorisés à quitter l’école lundi dernier, avant que les dirigeants n’annulent les cours pour toute la semaine afin de faire face aux retombées de la fusillade qui a laissé deux Des jeunes de 19 ans blessés.

Des dizaines d’anciens élèves sont venus à l’école et se sont positionnés à l’intérieur des bâtiments pour accueillir les étudiants avec des sourires et des acclamations à leur retour lundi matin.

«Je voulais qu’ils sentent qu’il y avait un sentiment de réconfort parmi les anciens élèves», a déclaré Valerie Hough-Cromartie, diplômée de Bowie State en 1997. « Faites-leur savoir que nous sommes là pour eux et que nous les soutenons et faites-leur savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux émotions qu’ils ressentent.

« J’aurais aimé avoir mon pompon parce que j’aurais habituellement quelque chose pour leur remonter le moral un peu », a-t-elle ajouté. « Mais je voulais juste avoir un visage souriant et saluer tous les étudiants lorsqu’ils arrivent et leur dire : « Hé, les bouledogues, comment allez-vous ? Bonjour », et faites-leur simplement savoir que nous sommes une grande famille et que nous sommes BSU pour la vie.

Des sentiments similaires ont été exprimés par Deborah Scott-McFarland, diplômée de Bowie State en 1969.

« Je suis habillée en noir et or, ça va leur montrer de l’amour », dit-elle avec énergie. «J’ai ça, cet esprit merveilleux, j’aime serrer dans mes bras et sourire, embrasser. Et je voulais exhaler cette personnalité pour qu’ils réalisent que nous sommes des personnes en qui ils peuvent avoir confiance.

Scott-McFarland était sur le campus la nuit de la fusillade et avait quitté un événement qui s’était produit près du lieu de la fusillade environ une heure avant qu’il ne se produise.

Au moment de la fusillade, qui s’est produite devant un bâtiment près de l’entrée de l’école, la plupart des étudiants participant aux activités de retrouvailles se trouvaient de l’autre côté du campus. Elle a exprimé son soulagement de constater que la plupart des étudiants n’étaient pas à proximité de l’endroit où cela s’était produit.

« Nous aimons nos étudiants, nous aimons notre communauté », a-t-elle déclaré. «Je suis ravi de rendre service à ce campus.»

