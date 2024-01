Des divisions émergent en Israël à cause de la guerre à Gaza

« Israël doit avoir un contrôle de sécurité sur tout le territoire à l’ouest du Jourdain », a déclaré M. Netanyahu lors d’une conférence de presse jeudi, faisant référence à une zone comprenant un territoire occupé dont les Palestiniens espèrent qu’ils deviendront un jour leur État indépendant. « Je dis cette vérité à nos amis américains et j’ai mis un frein à la tentative de nous contraindre à une réalité qui mettrait en danger l’État d’Israël », a-t-il déclaré.

Le président Biden s’est entretenu vendredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de leur première conversation depuis près d’un mois, alors que les deux dirigeants divergent de plus en plus sur la conduite de la guerre et l’avenir de Gaza une fois les combats terminés.

La Maison Blanche a confirmé cet appel dans un bref communiqué, précisant seulement que les deux dirigeants se sont entretenus « pour discuter des derniers développements en Israël et à Gaza ». Et au Yémen, l’armée américaine a frappé trois missiles et lanceurs Houthis, a déclaré vendredi aux journalistes John F. Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, une série de frappes qui, selon la Maison Blanche, se poursuivront jusqu’à ce que le groupe militant cesse ses attaques sur Expédition en mer Rouge.