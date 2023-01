Des divisions dans le commandement militaire russe observées au milieu des combats en Ukraine

Alors que les troupes russes mènent une lutte féroce de maison en maison pour le contrôle des bastions dans l’est de l’Ukraine, une bataille parallèle se déroule dans les échelons supérieurs du pouvoir militaire à Moscou, le président Vladimir Poutine remaniant ses principaux généraux tandis que des camps rivaux tentent de gagner son service.

Les combats pour la ville minière de sel de Soledar et la ville voisine de Bakhmut ont mis en évidence un fossé amer entre la direction du ministère russe de la Défense et Yevgeny Prigozhin, un millionnaire voyou dont la force militaire privée connue sous le nom de groupe Wagner a joué un rôle de plus en plus visible en Ukraine. .

Le remaniement de la hiérarchie militaire par Poutine cette semaine a été considéré comme une tentative de montrer que le ministère de la Défense a toujours son soutien et est en charge alors que le conflit troublé approche de la barre des 11 mois.

Prigozhin s’est précipité mercredi pour déclarer que sa force mercenaire avait capturé Soledar, une affirmation rejetée par les responsables ukrainiens. De plus, sa déclaration selon laquelle le prix a été remporté exclusivement par Wagner a contesté les récits du ministère de la Défense, qui décrivaient l’action des troupes aéroportées et d’autres forces dans la bataille de Soledar.

Prigozhin, 61 ans, qui était connu comme le “chef de Poutine” pour ses contrats de restauration lucratifs et a été inculpé aux États-Unis pour ingérence dans l’élection présidentielle de 2016, a élargi ses actifs pour inclure Wagner, ainsi que l’exploitation minière et d’autres sphères. . Il a critiqué de manière cinglante les hauts gradés de l’armée pour les erreurs commises en Ukraine, affirmant que Wagner était plus efficace que les troupes régulières.

Il a trouvé un puissant allié en la personne du chef de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, qui a déployé des troupes d’élite de sa région du sud de la Russie pour combattre en Ukraine et a également attaqué les dirigeants militaires et le Kremlin pour être trop doux et indécis.

Bien que tous deux aient juré fidélité à Poutine, leurs attaques publiques contre ses principaux généraux ont ouvertement défié le monopole du Kremlin sur de telles critiques, ce que le système politique russe étroitement contrôlé n’avait jamais vu auparavant.

Lors du remaniement annoncé mercredi, le ministère de la Défense a déclaré que le chef de l’état-major général, le général Valery Gerasimov, a été nommé nouveau chef des forces russes en Ukraine, tandis que l’ancien commandant en chef, le général Sergei Surovikin, a été rétrogradé au poste d’adjoint de Gerasimov. après seulement trois mois de travail.

L’Institute of the Study of War, basé à Washington, a vu le remaniement comme une tentative du Kremlin de «réaffirmer la primauté du ministère russe de la Défense dans une lutte de pouvoir interne russe», d’affaiblir l’influence de ses ennemis et d’envoyer un signal à Prigozhin et d’autres pour réduire leurs critiques.

Prigozhin et Kadyrov ont critiqué à plusieurs reprises Gerasimov, le principal architecte de l’opération russe en Ukraine, et l’ont tenu pour responsable des défaites militaires tout en faisant l’éloge de Surovikin.

Les troupes russes ont été forcées de se retirer de Kyiv après une tentative ratée de capturer la capitale ukrainienne dans les premières semaines de la guerre. À l’automne, ils se sont retirés à la hâte de la région du nord-est de Kharkiv et de la ville méridionale de Kherson sous le poids d’une contre-offensive ukrainienne rapide.

Surovikin a dirigé la retraite de Kherson, le seul centre régional capturé par la Russie, et a été reconnu pour avoir renforcé le commandement et augmenté la discipline dans les rangs. Mais une frappe de missiles ukrainiens le 1er janvier dans la ville orientale de Makiivka a tué des dizaines de soldats russes et entaché son image.

L’analyste politique Tatiana Stanovaya a observé que la nomination de Gerasimov marquait une nouvelle tentative de Poutine de résoudre ses problèmes militaires en secouant les hauts gradés.

“Il essaie de rebattre les pièces et donne donc des chances à ceux qu’il trouve persuasifs”, a-t-elle écrit. “Mais en réalité, le problème n’est pas avec les gens, mais avec les tâches à accomplir.”

Stanovaya a fait valoir que Gerasimov aurait pu demander “carte blanche dans le feu des batailles verbales sur fond de discussions très tendues”. Pour Poutine, “c’est une manœuvre, un bras de fer entre Surovikin (et des sympathisants comme Prigozhin) et Gerasimov”, a-t-elle ajouté.

Gerasimov, qui a commencé sa carrière militaire en tant qu’officier de char de l’armée soviétique dans les années 1970, est chef d’état-major général depuis 2012 et a été vu au début du conflit en février assis à côté du ministre de la Défense Sergueï Choïgou à une très longue table avec Poutine. Sa nomination pour diriger directement les forces en Ukraine a suscité des commentaires cinglants de la part de certains faucons russes.

Viktor Alksnis, un colonel à la retraite de l’armée de l’air soviétique qui a dirigé des tentatives bâclées pour préserver l’URSS en 1991, a noté que Gerasimov avait supervisé l’action en Ukraine avant même sa nomination.

“Cette décision reflète la compréhension par nos dirigeants politiques et militaires que l’opération militaire spéciale a échoué et qu’aucun de ses objectifs n’a été atteint en près d’un an de combats”, a écrit Alksnis sur sa chaîne d’application de messagerie. “Remplacer Surovikin par Gerasimov ne changera rien.”

Mark Galeotti, qui se spécialise dans les affaires militaires et de sécurité russes à l’University College de Londres, a déclaré que cette nomination donnait à Gerasimov “le calice le plus empoisonné”, car il assumera désormais la responsabilité directe de tout autre revers.

“Gerasimov ne tient qu’à un fil”, a déclaré Galeotti dans un commentaire sur Twitter. «Il a besoin d’une sorte de victoire, sinon une carrière se termine dans l’ignominie. Cela pourrait bien suggérer une sorte d’escalade.

Galeotti a également averti que les remaniements fréquents des généraux russes pourraient éroder l’allégeance au sein du corps des officiers.

“Si vous continuez à nommer, à faire tourner, à brûler vos étoiles (relatives), à fixer des attentes irréalistes, à les rétrograder arbitrairement, cela ne va pas gagner la loyauté”, a-t-il déclaré.

Prigozhin, quant à lui, a profité des revers militaires en Ukraine pour étendre son influence en faisant du groupe Wagner un élément central de la force de combat russe, renforçant l’armée régulière qui a subi une forte attrition.

Les responsables ukrainiens ont allégué que les sous-traitants de Wagner subissaient des pertes massives dans les combats à Soledar et à Bakhmut, avançant « sur les corps de leurs propres camarades ».

Une fois reconnu coupable d’agression et de vol, pour lesquels il a purgé une peine de prison, Prigozhin a effectué ces derniers mois une tournée dans le vaste réseau russe de colonies pénitentiaires pour recruter des détenus pour rejoindre les forces de Wagner pour combattre en Ukraine en échange de pardons.

Il a récemment publié une vidéo montrant environ 20 condamnés autorisés à quitter les rangs des combattants après un semestre sur la ligne de front, tout en précisant que quiconque rompant les rangs fera face à une punition brutale.

Des images publiées à l’automne montraient un entrepreneur de Wagner battu à mort avec un marteau après avoir prétendument fait défection du côté ukrainien. Malgré l’indignation du public et les demandes d’enquêter sur l’incident, les autorités ont fermé les yeux.

Les observateurs ont averti qu’en donnant à Prigozhin les mains libres pour diriger Wagner en tant qu’armée privée régie par des règles de style médiéval, le gouvernement a effectivement semé les graines dangereuses d’un possible bouleversement.

“En fin de compte, il y a le chaos et l’expansion de la violence – extrajudiciaire et illégale”, a prédit Andrei Kolesnikov, analyste au Carnegie Endowment.

