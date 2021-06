Des divisions communautaires sont semées dans l’élection partielle de Batley par des étrangers, selon la sœur de Jo Cox et candidate travailliste

Des divisions communautaires sont semées dans l’élection partielle de Batley par des personnes de l’extérieur de la région, a suggéré la sœur du député assassiné Jo Cox – et le candidat du Labour pour le siège.

Kim Leadbeater a dénoncé des candidats qui, selon elle, ne feraient que « causer des problèmes à notre communauté » dans ce qui semblait être un coup porté à son rival George Galloway.

L’écossais brûlant, qui vit à Londres mais brigue le siège du West Yorkshire, a été accusé d’avoir armé la colère locale contre le bombardement israélien de la Palestine pour suggérer que, sous Sir Keir Starmer, les travaillistes ne se soucient pas des prétendues priorités musulmanes.

Une affiche à l’extérieur de son quartier général de campagne insinue également que Batley reçoit moins d’investissements de l’autorité locale, Kirklees Council, que les villes voisines, une suggestion qui semble sans fondement.

Parler à L’indépendant pendant la campagne électorale, Mme Leadbeater a déclaré: « Je pense malheureusement qu’il y a un certain nombre de personnes qui vont venir ici et essayer de semer la division et de causer des problèmes à notre communauté, et en fait cette région a besoin d’un député qui peut rassembler les gens .

«Et sur le dos du travail que j’ai fait au cours des dernières années, je pense que je suis cette personne. Nous devons construire des ponts, pas provoquer la division. »

L’homme de 45 ans, qui est le seul des 16 coureurs à vivre réellement dans la circonscription, a ajouté: « Beaucoup de gens vont venir ici dans les deux prochaines semaines et ils auront leur propre agenda et leur propre ego. mais il ne s’agit pas d’eux. Il s’agit de la population locale et de qui, selon eux, est la meilleure personne pour les représenter au parlement.

Ses paroles interviennent cinq ans après que sa sœur, Mme Cox, ait été poignardée et abattue par un terroriste de droite dans les rues de la ville.

« Je pense à Jo tous les jours et je le fais depuis cinq ans donc, bien sûr, ce [running in her old seat] est émotif et c’est difficile », a-t-elle ajouté. « Je suis incroyablement fière d’être la sœur de Jo Cox, mais il est également important que je comprenne les mérites d’être Kim Leadbeater. »

L’élection partielle a été déclenchée après que l’ancienne députée travailliste Tracy Brabin a dû se retirer du siège en mai lorsqu’elle a été élue au nouveau poste de maire du West Yorkshire.

Bien que la circonscription ne fasse pas exactement partie du soi-disant «mur rouge» – elle a été conservatrice pendant 14 ans jusqu’en 1997 – la perdre serait considérée comme un coup dur pour la direction de Sir Keir, moins de deux mois après la défaite humiliante. à l’élection partielle de Hartlepool et grâce aux travaillistes qui n’ont obtenu que 1,6 pour cent des voix lors des élections partielles de Chesham et Amersham cette semaine.

Bien que l’on pense que M. Galloway ne remportera probablement pas le siège, il semble de plus en plus plausible qu’il puisse recueillir suffisamment de voix – probablement des travaillistes – pour faire une différence significative lors du vote du 1er juillet.

Ni M. Galloway, représentant son propre Parti des travailleurs de Grande-Bretagne, ni le candidat conservateur Ryan Stephenson n’ont répondu à L’indépendantdemande d’entrevue.