Des divisions apparaissent au sein du cabinet israélien alors que l’armée réduit son offensive à Gaza

TEL AVIV — De nouvelles divisions publiques sont apparues au sein du gouvernement israélien sur l’opportunité de donner la priorité à la campagne visant à éliminer le Hamas ou de se concentrer sur la négociation de la libération des otages à Gaza.

Plus tôt cette semaine, Gadi Eisenkot, membre du cabinet de guerre et ancien chef d’état-major militaire, a déclaré que les dirigeants israéliens devaient « faire preuve de courage et mener à un accord important qui ramènerait les otages chez eux ».

« Votre temps est compté et chaque jour qui passe met leur vie en danger », a-t-il déclaré à ses collègues du Cabinet, faisant référence aux otages détenus à Gaza, selon les informations de ynetnews.com et Canal 12.

NBC News n’a pas été immédiatement en mesure de confirmer de manière indépendante ces commentaires, et le bureau d’Eizenkot n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Eisenkot, qui a gagné une large sympathie et un soutien en Israël après que son fils, Gal Eisenkot, a été tué dans les combats à Gaza, a été rejoint par son collègue Benny Gantz, membre du Cabinet de guerre, pour pousser les négociations en vue d’un accord visant à libérer les otages restants.

Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, lors des funérailles de son fils, le 1er Sgt. Le major Gal Meir Eizenkot, le 8 décembre à Herzliya, en Israël. Alexi J.Rosenfeld / Getty Images

Lundi, le ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé que l’offensive israélienne à Gaza allait devenir moins intense, mais a averti que « l’indécision politique » pourrait mettre en péril ses progrès.

La décision de mettre fin à la phase intensive des opérations et de retirer les troupes a également suscité des critiques de la part des membres du propre gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Soulignant mardi un barrage de roquettes tirées depuis Gaza vers Israël, le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a condamné la décision de retirer certaines troupes comme une « erreur aiguë et grave qui coûtera des vies humaines ». poste sur X.

Un porte-parole de Ben-Gvir n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de NBC News.

Environ les deux tiers des Israéliens, soit 66 %, ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que l’armée devrait réduire ses bombardements intensifs sur les zones peuplées de Gaza, contrairement aux demandes américaines, selon un récent sondage réalisé par l’Institut israélien de la démocratie.

Gallant a également déclaré qu’il avait présenté un plan pour une gouvernance d’après-guerre de Gaza qui maintiendrait le contrôle militaire de la bande de Gaza par Israël, avec les Palestiniens en charge des affaires civiles et les États-Unis, l’Égypte et d’autres pays arabes aidant à diriger les efforts de reconstruction. Et il a déclaré qu’il était du « devoir du Cabinet et du gouvernement de discuter du plan comme de tout autre plan et d’en déterminer l’objectif ».

“Seule la pression militaire permettra d’atteindre les objectifs de la guerre, l’élimination du Hamas et le retour des otages”, a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant. Maya Alleruzzo / Fichier AP

Les divisions sur la voie à suivre à Gaza surviennent alors que Netanyahu fait face à une consternation et à une frustration croissantes face au fait que plus de 100 otages restent en captivité, après que quelque 240 personnes ont été kidnappées lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Environ 1 200 personnes ont été tuées dans l’attaque du Hamas, selon des responsables israéliens. Plus de 24 000 Palestiniens sont morts à Gaza dans la guerre qui a suivi, selon le ministère de la Santé de l’enclave.

Les familles de nombreux otages ont appelé le gouvernement à se concentrer sur la conclusion d’un accord avec le Hamas afin de libérer leurs proches.

Netanyahu, qui fait face à des accusations criminelles, fait face à des pressions de la part des membres d’extrême droite de la coalition pour empêcher l’Autorité palestinienne – qui gouverne la Cisjordanie occupée – de gouverner à Gaza, et s’est jusqu’à présent abstenu de présenter un plan « au lendemain » .

Yossi Mekelberg, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres, a déclaré que les inquiétudes de Gallant concernant l’absence apparente de discussions autour d’un plan d’après-guerre pourraient être interprétées comme une « fouille » chez Netanyahu. , qui fait face à une désapprobation généralisée en Israël. Et il a dit que cela montrait la « direction » des discussions au sein du cabinet de guerre.

De la fumée s’élève sur Khan Younis, dans le sud de Gaza, lors des bombardements israéliens mardi. AFP-Getty Images

« Gantz et Eisencot sont en quelque sorte d’accord », a déclaré Mekelberg, ajoutant que les divisions au sein du cabinet de guerre semblent se situer « entre eux et Netanyahu et Gallant – et entre Gallant et Netanyahu ».

Gallant a souligné la nécessité de poursuivre les opérations militaires.

“Seule la pression militaire permettra d’atteindre les objectifs de la guerre, l’élimination du Hamas et le retour des otages”, a-t-il déclaré, affirmant que “si les tirs cessent, le sort des personnes enlevées sera scellé pour de nombreuses années dans la captivité du Hamas”. “.