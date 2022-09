La St. Charles Business Alliance a annoncé plus de détails sur le 37e week-end annuel de l’épouvantail du mois prochain au centre-ville de St. Charles.

Le week-end de l’épouvantail, présenté par AAA, aura lieu du 7 au 9 octobre et proposera des divertissements et des activités sur le thème de l’automne pour les familles. Les participants peuvent voter pour leurs épouvantails préférés pour le concours d’épouvantails tout au long du week-end.

Les quatre catégories d’épouvantails sont les suivantes : Individuel/Famille, Entreprise, Club/À but non lucratif/Écoles et Mécanique/Méga. Les épouvantails seront affichés sur la 1ère rue et l’avenue Riverside et dans tout le centre-ville de St. Charles et les épouvantails mécaniques / méga seront exposés à Lincoln Park.

De nombreuses entreprises locales offriront des spéciaux sur le thème de l’automne en l’honneur du week-end, y compris Board & Brush, qui accueillera un atelier du week-end de l’épouvantail les 7 et 8 octobre, et le musée d’histoire de Saint-Charles, qui aura un chariot couvert avec accessoires historiques pratiques avec pop-corn, fabrication de poupées en cosses de maïs et vente sur le trottoir du 7 au 9 octobre.

Il y aura également plusieurs entreprises proposant des aliments pouvant être achetés sur le pouce, comme Mad Batter Bakery & Confections, qui vendra des beignets au cidre de pomme et d’autres friandises d’automne et Kilwins, qui aura des pommes au caramel, du maïs au caramel, du chocolat chaud et plus .

La zone familiale, présentée par St. Charles Chrysler Dodge Jeep Ram, sera à Lincoln Park et proposera de nombreuses activités familiales ainsi que de la musique en direct et des divertissements. Certains des divertissements qui seront présentés incluent un spectacle de magie avec Scott Piner, Jason Kollum : le plus grand épouvantail jonglant du monde, une peinture faciale, un artiste de bulles géantes et plus encore.

La zone d’activité, présentée par McNally’s Heating & Cooling, aura lieu sur l’avenue Riverside. La zone d’activité proposera davantage d’activités familiales, notamment l’épouvantail dans une boîte qui sera disponible à l’achat.

L’épouvantail dans une boîte, présenté par Anderson Humane, est livré avec tout le nécessaire pour fabriquer un épouvantail. Également situé dans la zone d’activités, un Touch-A-Truck, présenté par la ville de St. Charles, permettra aux enfants de voir de près les camions. Il y aura également des séances de photos festives et un sculpteur de citrouilles professionnel.

Le parc Pottawatomie accueillera l’automne sur le Fox Craft Show, présenté par Art of the Heartland. Le spectacle se déroulera de 10 h à 17 h les 7 et 8 octobre et de 10 h à 16 h le 9 octobre. Le spectacle mettra en vedette plus de 100 artisans avec des produits faits à la main qui sont disponibles à l’achat.

La directrice exécutive de la St. Charles Business Alliance, Jenna Sawicki, a déclaré qu’elle était ravie de l’événement de cette année.

“Nous espérons que tout le monde aura la chance de sortir et de profiter de tous les divertissements et activités qui se déroulent lors du week-end de l’épouvantail”, a déclaré Sawicki dans un communiqué de la St. Charles Business Alliance.

Parmi les autres sponsors du week-end de l’épouvantail de cette année figurent Meijer, Gerald Subaru, Blackhawk Bank, St. Charles Bank, McGrath Honda, Comcast, Lakeshore Recycling Systems, Encore Mt. Morris, MK Movers et Windy Acres Farm.

Pour voir le programme complet du week-end de l’épouvantail, rendez-vous sur scarecrowfest.com. Toute question concernant l’événement peut être adressée à la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.