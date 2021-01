Les kits de test à domicile COVID-19 seront bientôt disponibles à l’achat dans des distributeurs automatiques dans un certain nombre de grandes villes des États-Unis – mais le service pratique sera proposé à un prix élevé de 149 $.

La société de santé Wellness 4 Humanity a annoncé dimanche son intention de déployer les machines et a déclaré qu’elles seraient d’abord disponibles pour une utilisation à New York, Los Angeles, San Francisco, Boston et Dallas dans les semaines à venir.

Les distributeurs distribueront à la fois des tests antigéniques rapides autorisés en cas d’urgence et des tests de salive par réaction en chaîne par polymérase (RT-PCR). Les prix des tests varient entre 130 $ et 149 $.

Les tests de salive, qui, selon Wellness 4 Humanity (W4H), sont précis à 99%, seront disponibles en premier et seront équipés d’une étiquette d’expédition FedEx prépayée, afin qu’ils puissent être envoyés au laboratoire partenaire de l’entreprise, avec les résultats renvoyés dans les 48 heures.

La société a déclaré qu’elle stockera également les machines avec les kits de test à domicile TRUSTPASS Rapid Antigen à une date ultérieure. Ces tests fournissent des résultats en seulement 15 minutes, sans expédition ni travail de laboratoire, et ont un taux de précision de 97,4%.

Les machines disposent toutes de capacités d’achat sans contact en plus d’options de paiement sur l’appareil mobile de l’acheteur.

Selon le NY Post, l’une des machines de W4H sera placée au 225 W. 34th St., à Midtown Manhattan, d’ici la fin du mois.

D’autres machines W4H sont déjà en service à l’aéroport international d’Oakland, en Californie, et à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, en Géorgie.

« Ces distributeurs automatiques sont une étape importante pour aider les Américains à accéder plus facilement à des tests COVID-19 rapides et très précis », a déclaré le co-fondateur et PDG de Wellness 4 Humanity Lian Nguyen Pham dans un communiqué de presse.

« Nous avons vu des distributeurs automatiques similaires placés dans des zones très peuplées et très fréquentées de Hong Kong et du Royaume-Uni pour aider à contenir la propagation du virus et, compte tenu de la recrudescence des cas que les États-Unis connaissent actuellement, nous espérons déployer notre distributeurs automatiques dès que possible.

W4H a déclaré qu’il s’était associé à la société de technologie Swyft basée à San Francisco pour mener à bien l’entreprise.

En 2020, Swyft a placé des distributeurs automatiques de distribution d’équipements de protection individuelle dans 10 stations de métro de New York, en partenariat avec le MTA.

Des machines similaires sont déjà en service à l’Université de Californie (à gauche) et à Honk Kong (à droite)

Cependant, W4H n’est pas la seule entreprise à proposer des distributeurs automatiques de test COVID-19.

L’Université de Californie à San Diego a dévoilé ses propres plans au début du mois pour installer 11 distributeurs de test sur son campus.

Avec leurs machines, les utilisateurs peuvent effectuer leurs propres prélèvements nasaux et renvoyer leurs échantillons à la machine dans les 72 heures. Ils peuvent ensuite utiliser l’application UC San Diego pour scanner le kit de test et recevoir leurs résultats. Le service est gratuit pour tous les étudiants et professeurs.

En dehors des États-Unis, les résidents de Hong Kong ont pu passer des tests auprès de distributeurs automatiques à partir du 7 décembre 2020. Ces machines ont été placées dans des stations de transit à travers la région.

La Lettonie a également installé des distributeurs automatiques pour les tests le 11 décembre 2020 à l’hôpital universitaire clinique Pauls Stradins de la ville de Riga, a rapporté Reuters.