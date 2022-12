Des disputes de vacances qui se préparent ? Voici comment les désamorcer

Façons de baisser les tempéraments d’un cran lors des rassemblements.

Les vacances, telles que peintes par les idéalistes, ne sont guère le moment des désaccords. Ils sont censés être remplis d’amour, de rires, de bonne humeur et de ces petites lumières scintillantes qui rendent l’ambiance festive. Malheureusement, la célébration joyeuse se détériore souvent en discorde épique lorsque la famille et les amis se réunissent pendant la saison. Mais vous n’avez pas à vous laisser entraîner dans des disputes si vous planifiez à l’avance et restez attentif aux déclencheurs potentiels.

Pourquoi se dispute-t-on pendant les vacances ?

À bien des égards, nous sommes prêts pour les disputes de vacances. “C’est une période stressante. L’achat de cadeaux peut entraîner des soucis financiers. Le temps est plus froid. Les journées sont plus sombres. Nous essayons de concilier travail et congés”, explique Justin Gillis, thérapeute clinique à l’hôpital McLean, affilié à Harvard. “Les fêtes peuvent aussi susciter des souvenirs douloureux ou nous faire affronter des réalités malheureuses dans nos vies, comme un manque de famille ou de soutien proche.”

En conséquence, nous sommes souvent émotionnellement vulnérables pendant les vacances, dit Gillis. Il est difficile de gérer des sentiments intenses, de s’exprimer avec précision ou d’être ouvert et sans jugement.

“Lorsque nous augmentons l’excitation émotionnelle, cela a un impact sur notre raisonnement et nos comportements ultérieurs. Nous pouvons donc être plus sur la défensive ou nous exprimer d’une manière qui entraîne un conflit”, explique Gillis.

Boire de l’alcool lors des fêtes de fin d’année peut également alimenter les disputes, car l’alcool réduit les inhibitions et rend plus difficile de rester calme ou de garder son sang-froid. Dans une enquête de 2021 des American Addiction Centers, 57% des 3 400 personnes interrogées ont déclaré qu’au moins un membre de leur famille se disputait lors des rassemblements de vacances après avoir trop bu.

Planifiez à l’avance pour aider à désamorcer les émotions et les arguments

Il est difficile de contrôler les émotions dans un moment passionné. Un peu de planification peut vous aider à éviter les disputes potentielles ou à prendre les mesures appropriées si des mots de colère commencent à voler. Voici quelques conseils utiles.

Fixez-vous une limite de temps. Si vous organisez l’événement, informez vos invités à l’avance de l’heure à laquelle les festivités se termineront. Si vous assistez à l’événement, informez l’hôte à l’avance de l’heure à laquelle vous devrez partir. « Tenez-vous en au plan, même si les choses se passent bien, afin de pouvoir terminer sur une bonne note », dit Gillis.

Demander de l’aide. Pour vous aider à maîtriser votre réactivité, demandez à quelqu’un en qui vous avez confiance de vous faire signe si une conversation semble risquée ou s’intensifie. “Ils peuvent intervenir et vous demander de faire quelque chose, qui est codé pour” Reculez ou faites une pause “. Cela vous assurera de vous séparer de la discussion », dit Gillis.

Prévoyez des pauses. Réfléchissez au moment et à la façon dont vous pourrez faire des pauses pendant un rassemblement. Cela vous donne l’occasion de vérifier vos émotions. “Vous pouvez aller dans une autre pièce et prendre un moment pour respirer profondément, vous porter volontaire pour aider à mettre la table ou à nettoyer, ou vous excuser pour passer un appel téléphonique, même si tout va bien”, suggère Gillis. “Ceux-ci peuvent être des distractions bienvenues qui limitent les risques de conflit.”

Préparez des mots de déviation. Si vous savez que vos proches pourraient poser des questions qui mèneront à des conflits, ayez une réponse préparée et pratiquez-la. “Faites une déclaration en reconnaissant les sentiments de la personne et en lui faisant savoir qu’il vaut mieux que le sujet change”, dit Gillis. Il suggère d’utiliser une version des déclarations suivantes.

“J’apprécie vos pensées, mais parlons de quelque chose sur lequel nous sommes d’accord ou que nous partageons.”

“Je tiens à toi, mais je commence à me sentir triste et je ne veux pas continuer une conversation négative.”

“J’apprécie et respecte votre passion à ce sujet, mais je ne pense pas pouvoir en parler plus longtemps.”

Comment désamorcer les disputes

Si vous constatez que des débats ou des arguments houleux se préparent – ​​ou débordent – ​​vous pouvez toujours prendre quelques mesures pour désamorcer la situation. Utilisez les déclarations de déviation que vous avez pratiquées ou sortez de la conversation pour aller faire une autre activité.

Autres conseils à retenir :

Ne prenez pas l’appât. Ne répondez pas aux questions indiscrètes si vous ne le souhaitez pas. « Changez de sujet. Remettez l’accent sur l’autre personne et demandez-lui comment elle va », dit Gillis. Et si quelqu’un pose une question chargée (comme « Je suppose que vous avez voté pour ce candidat ? »), utilisez l’humour si nécessaire (« Parlons plutôt des Bruins ») et changez de sujet ou d’activité.

Ajustez votre état d’esprit. “Nous devons accepter qu’il y a des points de vue que nous n’aimons pas et que s’engager dans un conflit ne changera probablement pas le point de vue de qui que ce soit”, déclare Gillis. “Vous pouvez choisir de ne pas participer à une conversation malsaine.”

Répondez avec bienveillance. “Si quelqu’un est en colère contre vous, cela suggère qu’il se soucie vraiment de ce que vous pensez. Rappelez-vous cela et essayez de maintenir une attitude et une réponse compatissantes”, conseille Gillis.

Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Le but du rassemblement est de célébrer, et non de résoudre des problèmes douloureux ou controversés. “C’est les vacances. Il n’est pas nécessaire que ce soit le jour où tout le monde joue cartes sur table pour résoudre les problèmes”, déclare Gillis. “Rendez-le festif et agréable afin que vous puissiez sentir que vous avez créé un agréable souvenir de vacances ensemble.”