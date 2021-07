Des discussions explosives sur WhatsApp révèlent le lien de Gehana Vasisth avec l’application HotHit

Un autre développement dans l’affaire de pornographie de Raj Kundra a fait surface. La gagnante de Miss Asia Bikini, Gehana Vasisth, a un lien avec l’application HotHit.

Le mannequin Gehana Vasishth alias Vandana Tiwari a été arrêté le 7 février 2021 et des conversations WhatsApp entre Umesh Kamat et Yash Thakur ont fait surface. Au cours de leur entretien, il est devenu clair qu’ils travaillaient tous les deux d’arrache-pied pour trouver des avocats afin de garantir que le modèle controversé soit libéré sous caution.

Dans l’un de ses entretiens, Yash a déclaré que si Gehana est maintenue en garde à vue pendant une longue période, elle divulguera leur identité aux policiers.

Dans l’un des chats, Yash Thakur exprime ses réserves quant à l’arrestation de Gehana dans l’affaire porno, affirmant qu’elle a été prise au piège de la police.

Yash a écrit : « Lekin Mera doute abhi bhi wohi hai. Tum Pata karo. Jab Gehana Ke pas Neufliks ke koi projette le ne nahi sur wo hothit app kee casting ke liye jo ladkiyo ko police ne trap set kiya tha..unko Gehana kyon répond kar rahee toi . Ya to wo Hothit app se lie hai. Kuch issue hai. «

Jetez un œil aux captures d’écran –

Gehana a été arrêtée en février après avoir prétendument tiré et publié 87 films pornographiques sur son site Web. Le publiciste de Gehana, Flynn Remedios, a fait une déclaration à la suite de sa détention, affirmant que les vidéos créées et réalisées par la société de Gehana, GV Studios, « peuvent tout au plus être classées ou catégorisées comme Erotica ».