Des discussions explosives sur WhatsApp entre Raj Kundra et Pradeep Bakshi révèlent que d’énormes sommes d’argent ont été gagnées grâce aux films porno | Buzz News

New Delhi : dans une évolution choquante, le mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet 2021) .

Le CP de Mumbai dans un communiqué de presse a déclaré: « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cela. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. L’enquête est en cours s’il vous plaît. «

Selon des sources de la Direction du crime, Raj Kundra est un parent de Pradeep Bakshi qui vit au Royaume-Uni. Il a également une société basée au Royaume-Uni nommée Kenrin Production House. En plus d’être son parent et président de cette société, Pradeep Bakshi est également le partenaire commercial de Raj Kundra.

Des discussions explosives sur WhatsApp entre Kundra et Bakshi révèlent comment la transaction d’argent a été effectuée et un énorme moolah a été gagné grâce au contenu pornographique. Il s’agit d’une discussion de groupe sur WhatsApp avec d’autres noms également impliqués dans la conversation.

Il semblerait que Raj Kundra soit indirectement également le propriétaire et l’investisseur de cette société.

On a appris que l’ancien assistant personnel de Raj Kundra, Umesh Kamat, travaillait en tant que représentant de la maison de production Kenrin en Inde et que cette société a passé des contrats à de nombreux agents pour des films porno et facilite le financement.

Modèle-actrice controversée Gehna Vashisht et Umesh Kamat ont fait des films porno, financé par Kenrin Production House. La même entreprise leur versait des avances pour réaliser différents types de films porno.

Après avoir reçu des paiements anticipés, Gehna et Kamat avaient l’habitude de commencer leur travail de réalisation de films pornographiques et, par courrier électronique, envoyaient ce contenu à la maison de production Kenrin. Peu de temps après avoir envoyé le lien, l’argent a été transféré respectivement sur leurs comptes.

Ces films porno ont été téléchargés sur l’application de médias sociaux Hotshot.

Au cours de l’enquête dans la même affaire de pornographie, la Direction du crime de Mumbai a également obtenu des informations selon lesquelles Kenrin Production House est impliquée dans le commerce de la pornographie et le financement de ce contenu par l’intermédiaire de différents agents à travers le pays.