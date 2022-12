Des discussions cruciales sur la préservation de la nature sont en cours. Voici les principaux problèmes.

Les délégués des gouvernements de presque tous les pays du monde sont ici (au moins 190 d’entre eux). Il y a aussi des représentants des communautés autochtones, des groupes à but non lucratif et des entreprises. Et les journalistes ! Au total, environ 17 000 personnes se sont rendues à Montréal pour l’événement.

C’est moins de la moitié du nombre de personnes qui se sont rendues en Égypte pour le sommet sur le climat le mois dernier. Et tandis que les présidents et les premiers ministres assistent généralement aux pourparlers sur le climat, les plus hauts responsables ici ont tendance à être des ministres de l’environnement.

Les partisans avaient espéré changer cela cette année, poussant les chefs de gouvernement à assister et à apporter leur capital politique. Mais ils n’ont pas réussi.

La pandémie a compliqué et retardé les pourparlers. La Chine occupe actuellement la présidence de la COP15, et les politiques Covid du pays ont rendu difficile le rassemblement en personne de délégués du monde entier. C’est pourquoi les pourparlers se sont terminés à Montréal; Le Canada est intervenu en tant qu’hôte et, ensemble, les deux pays ont tenté de rassembler les parties dans un accord.

Les États-Unis jouent un rôle étrange. Les républicains ont refusé de ratifier la Convention sur la diversité biologique, le pacte mondial qui prévoit la réunion, de sorte que les États-Unis sont l’un des deux seuls pays à ne pas être partie aux pourparlers. (L’autre est le Saint-Siège.) Pourtant, Monica Medina, secrétaire d’État adjointe qui a également été récemment nommée envoyée spéciale pour la biodiversité et les ressources en eau, est ici avec une équipe, travaillant en marge.

Malgré tout, le ministre ukrainien de l’environnement, Ruslan Strilets, y est parvenu lui aussi. Dans un moment dramatique jeudi, il a parlé du terrible bilan que l’invasion russe a infligé à la nature dans son pays.