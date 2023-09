Des dirigeants pétroliers jugés en Suède pour leur implication présumée dans les crimes de guerre soudanais

Deux dirigeants d’une société suédoise d’exploration et de production pétrolière ont été jugés mardi à Stockholm pour avoir sécurisé les opérations de la société au Soudan en raison de leur complicité présumée dans des crimes de guerre commis il y a 20 ans.

Les procureurs suédois affirment que l’ancien président de Lundin Oil, Ian Lundin, et l’ancien PDG de la société, Alex Schneiter, ont soutenu le gouvernement soudanais de l’ancien dictateur Omar al-Bashir, renversé lors d’un soulèvement populaire en avril 2019.

Les deux dirigeants sont accusés d’être impliqués dans la campagne militaire du gouvernement soudanais visant à dégager une zone du sud du Soudan pour la production pétrolière. La campagne « a conduit l’armée soudanaise et les milices alliées au régime à attaquer systématiquement des civils ou au moins à mener des attaques systématiques en violation des principes de distinction et de proportionnalité », ont indiqué les procureurs.

Lundin a déclaré aux journalistes du tribunal de district de Stockholm que les accusations étaient « complètement fausses ».

« Nous sommes impatients de nous défendre devant le tribunal », a-t-il déclaré.

L’essai devrait se poursuivre jusqu’au début de 2026.

Une guerre civile de 1983 à 2005 entre le nord, dominé par les musulmans, et le sud chrétien, a déchiré le Soudan. Un autre conflit a débuté en 2003 au Darfour, région de l’ouest du Soudan déchirée par la guerre. Des milliers de personnes ont été tuées et près de 200 000 déplacées.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 pour devenir la plus jeune nation du monde.

Les procureurs suédois ont déclaré que le gouvernement soudanais avait mené des opérations militaires offensives dans le champ pétrolifère du bloc 5A et ses environs, dans le sud du Soudan, entre mai 1999 et mars 2003, afin de prendre le contrôle des zones de prospection pétrolière et de créer les conditions nécessaires à l’extraction pétrolière, a indiqué l’accusation.

Au cours des opérations militaires, de graves violations du droit international humanitaire ont été commises, indique le communiqué.

L’escalade du conflit au Soudan a poussé plus de 4 millions de personnes à quitter leurs foyers, selon un responsable de l’ONU.

Dans un communiqué, l’accusation a déclaré que Lundin et Schneiter « avaient participé à la conclusion » d’un accord prévoyant le droit de rechercher et d’extraire du pétrole dans une zone plus vaste du sud du Soudan « en échange du paiement de frais et d’une part des bénéfices futurs ». «

Lundin était l’opérateur d’un consortium de sociétés explorant le bloc 5A, comprenant la société malaisienne Petronas Carigali Overseas, l’autrichienne OMV (Sudan) Exploration GmbH et la compagnie pétrolière publique soudanaise Sudapet Ltd.

Le parquet veut que les dirigeants soient interdits d’exercer des activités commerciales pendant 10 ans et que l’entreprise suédoise soit condamnée à une amende de 3 millions de couronnes (272 250 dollars). Ils veulent également que 1,4 milliard de couronnes (127 millions de dollars) soient confisqués à Lundin Oil en raison des avantages économiques tirés des crimes présumés.

En Suède, la peine maximale pour complicité de crimes de guerre est la prison à vie, ce qui signifie généralement un minimum de 20 à 25 ans. Les procureurs demandent généralement la peine qu’ils souhaitent en cas de condamnation à la fin des procès.