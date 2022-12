Des dirigeants d’une fraude sud-coréenne de 1,5 milliard de dollars emprisonnés

La dernière action en justice porte actuellement à sept le nombre de dirigeants du monde V derrière les barreaux, car le dirigeant d’entreprise a déjà été condamné à une peine de 22 ans.

Six dirigeants impliqués dans le monde sud-coréen de 1,5 milliard de dollars (2 000 milliards de wons) de fraude à l’échange cryptographique V ont été condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu’à huit ans – mais trois n’ont pas été détenus afin de pouvoir faire face à des accusations liées devant les tribunaux.

V world a fonctionné entre juillet 2020 et avril 2021, a embauché environ 50 000 investisseurs en promettant des rendements de 300 % avec des paiements importants pour avoir référé de nouveaux clients.

Selon une traduction des rapports du 26 décembre de détaillants de médias sud-coréens comme Economic Expert.co.kr, 2 cadres supérieurs, nommés M.Yang et M. Oh, ont écopé de huit ans et trois ans chacun pour leur rôle dans frauder les investisseurs.

Quatre autres dirigeants non identifiés ont reçu des peines de trois ans et 5 ans de probation.

Cependant, trois des six personnes au total n’ont pas encore été arrêtées, car elles doivent clamer leur innocence et avoir le droit de se défendre devant le tribunal.

“Les accusés, uniquement sûrs de l’équipe de direction de VGlobal, ont échappé à toute responsabilité, et une fois l’enquête commencée, ils ont détruit des preuves et interféré avec l’enquête”, a déclaré la décision de la douzième division criminelle du tribunal de district de Suwon.

La décision a été rapportée propre, donnant aux accusés une certaine indulgence, car le nombre réel de fraudes et le nombre d’investisseurs coincés étaient inférieurs à l’idée ab initio de l’année dernière.

Selon le reportage de Kyeongin de février, c’était grâce à des preuves ultérieures montrant qu’environ 10 000 investisseurs avaient véritablement créé des rendements du monde V via des paiements provenant d’incitations à la vente de construction comme des primes de réussite des clients. plusieurs sont mentionnés ci-dessus pour posséder puis réinvestir ces bénéfices dans la plate-forme avant qu’elle ne soit nettoyée.

Il a été allégué en juin de l’année dernière que l’entreprise avait versé ses primes de recommandation de clients, d’une valeur de 1 000 $ par personne, aux investisseurs existants via l’afflux de capitaux de nouveaux utilisateurs, à la manière de Ponzi.

La dernière action en justice porte actuellement à sept le nombre de dirigeants du monde V derrière les barreaux, car le PDG, appelé M. Lee, a été condamné à une peine de 22 ans en février.

