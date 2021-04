Leurs condamnations et condamnations ont été le dernier coup porté au mouvement démocratique en déclin de la ville, au milieu d’une répression continue des autorités de Pékin et de Hong Kong sur la dissidence dans la ville chinoise semi-autonome.

Certains des accusés ont vu leur peine de prison suspendue, après que leur âge a été pris en considération.

Sept des principaux défenseurs de la démocratie à Hong Kong, y compris le militant vétéran Martin Lee âgé de 82 ans et le magnat des médias pro-démocratie Jimmy Lai, devraient être condamnés vendredi pour avoir organisé une marche lors des manifestations antigouvernementales de 2019 qui ont déclenché une vague répression de Pékin.

Ils ont été reconnus coupables plus tôt ce mois-ci d’avoir organisé et participé à une manifestation massive en août 2019, au cours de laquelle environ 1,7 million de personnes ont manifesté pour s’opposer à un projet de loi qui aurait permis l’extradition de suspects vers la Chine continentale pour y être jugés. On s’attend à ce que les sept soumettent des plaidoyers pour une peine plus clémente avant que la condamnation ne soit prononcée. Ils risquent jusqu’à cinq ans de prison.

Pékin s’était engagé à permettre à la ville de conserver les libertés civiles non autorisées en Chine continentale pendant 50 ans après le retour de l’ancienne colonie britannique à la domination chinoise en 1997, mais a récemment introduit une série de mesures, notamment une législation sur la sécurité nationale et des réformes électorales, que beaucoup craignent de faire un pas de plus vers Hong Kong pour ne pas être différent des villes du continent.

En vertu des nouvelles règles, les résidents de Hong Kong peuvent être tenus légalement responsables de tout discours opposant le gouvernement chinois et la partie communiste au pouvoir ou perçu comme une collusion avec des groupes politiques étrangers hostiles ou des individus. Les changements électoraux signifient que seulement 20 des 90 membres du Conseil législatif seront élus directement et Pékin conservera un contrôle encore plus strict sur l’organe qui choisira les futurs directeurs généraux de Hong Kong.

Les sept qui devraient être condamnés vendredi comprennent Lee, un avocat et ancien législateur connu comme le «père de la démocratie» de Hong Kong pour son plaidoyer en faveur des droits de l’homme et de la démocratie dans la ville datant de l’époque coloniale britannique; Lai, entrepreneur et fondateur du tabloïd Apple Daily de Hong Kong; et Lee Cheuk-yan, militant en faveur de la démocratie et ancien législateur connu pour avoir aidé à organiser des veillées annuelles aux chandelles à Hong Kong à l’occasion de l’anniversaire de la répression sanglante des manifestations en faveur de la démocratie centrées sur la place Tiananmen à Pékin en 1989.

«Je suis prêt à faire face à la peine et à la condamnation et je suis fier de pouvoir marcher avec le peuple de Hong Kong pour cette démocratie», a déclaré Lee Cheuk-yan avant la session du tribunal, alors que les partisans brandissaient des pancartes condamnant la persécution politique. . «Nous marcherons ensemble même dans les ténèbres, nous marcherons avec l’espoir dans nos cœurs.»

Les avocats Albert Ho et Margaret Ng, ainsi que les anciens législateurs Leung Kwok-hung et Cyd Ho, figuraient également parmi les sept reconnus coupables.

Selon leurs convictions, six des sept accusés portaient une banderole critiquant la police et appelant à des réformes alors qu’ils quittaient Victoria Park et menaient une procession dans le centre de la ville. L’autre accusé, Margaret Ng, les a rejoints en chemin et a aidé à porter la banderole.

Lai, ainsi que Lee Cheuk-yan et un ancien législateur Yeung Sum, ont également été reconnus coupables d’avoir participé à une autre assemblée non autorisée le 31 août 2019. Tous les trois ont plaidé coupable. On s’attend à ce qu’ils soient condamnés plus tard vendredi, après le premier cas, et encourent jusqu’à cinq ans de prison.

Alors que le gouvernement de Hong Kong a abandonné le projet de loi sur l’extradition face à une opposition généralisée, les manifestants ont élargi leur liste de demandes pour inclure des réformes électorales pour le chef de l’exécutif et une enquête sur les tactiques de la police visant les manifestants. Celles-ci ont été sévèrement refusées par les autorités et les manifestations sont devenues de plus en plus violentes jusqu’à ce que l’opposition l’emporte aux élections des conseils de district locaux.

Pékin a ensuite imposé une loi radicale sur la sécurité nationale et les autorités de Hong Kong ont reporté les élections du Conseil législatif, invoquant des précautions contre les coronavirus. La plupart des personnalités de l’opposition ont depuis été emprisonnées, intimidées dans le silence ou ont demandé l’asile à l’étranger et les autorités ont décrété que seuls ceux considérés comme de vrais patriotes chinois seraient autorisés à occuper leurs fonctions à l’avenir.