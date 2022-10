Des dirigeants de Skechers escortent Kanye West hors du bâtiment, selon l’entreprise

New York

La société de chaussures de sport Skechers a déclaré mercredi dans un communiqué que deux de ses dirigeants avaient escorté le musicien assiégé Kanye West depuis l’un de ses bâtiments de Los Angeles.

La société a déclaré que West, qui a légalement changé son nom en Ye, “est arrivé à l’improviste et sans invitation”. Il a déclaré qu’il était engagé dans un “tournage non autorisé” et qu’il avait été escorté “après une brève conversation”.

“Skechers n’envisage pas et n’a pas l’intention de travailler avec West”, a déclaré la société dans son communiqué de mercredi. “Nous condamnons ses récents propos qui divisent et ne tolérons pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine.”

La visite de West à Skechers (SKX) intervient un jour après qu’Adidas a mis fin à son partenariat avec le musicien avec “effet immédiat”. Adidas a mis le “partenariat à l’étude” début octobre après avoir porté un t-shirt “White Lives Matter” en public. La Ligue anti-diffamation classe l’expression comme un «slogan de haine» utilisé par les groupes suprématistes blancs, y compris le Ku Klux Klan.

Récemment, West a déclaré “Je peux dire de la merde antisémite et Adidas ne peut pas me laisser tomber”, lors d’une tirade contre les Juifs sur le podcast Drink Champs. Il a également menacé sur Twitter de « Go death con 3 on JUIF PEOPLE ».

Parmi les autres entreprises qui se sont retirées de West ces derniers jours, citons Gap, Foot Locker et TJ Maxx.

