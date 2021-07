Des dirigeants de FTE Networks accusés de complot de fraude en valeurs mobilières

Rapport de la SEC sur l’équipe de direction de FTE Networks : Michael Palleschi en tant que PDG et président du conseil d’administration et David Lethem, directeur financier.

Les anciens cadres supérieurs de FTE Networks, une ancienne société de télécommunications dont les actions a été radié l’an dernier de la Bourse de New York, ont été inculpés séparément jeudi par les procureurs fédéraux et le bureau du procureur du district de Manhattan sur une série de chefs d’accusation.

Les deux hommes, Michael Palleschi et David Lethem, ont également été poursuivis dans une plainte civile par la Securities and Exchange Commission pour le même comportement qui est à la base de l’acte d’accusation contre eux devant un tribunal fédéral.

Palleschi, l’ancien PDG de FTE Networks, et Lethem, l’ancien directeur financier de la société, sont accusés dans l’affaire fédérale et la plainte de la SEC d’un vaste stratagème visant à dissimuler frauduleusement la détérioration de la situation financière de FTE Networks de 2016 à 2019.

Les hommes sont également accusés dans ces cas d’avoir détourné des millions de dollars de la société pour payer l’utilisation de jets privés, d’automobiles de luxe, de cartes de crédit personnelles, de virements bancaires non autorisés, d’émissions d’actions et d’augmentations de salaire non autorisées.

Dans l’acte d’accusation du grand jury obtenu par le bureau de Manhattan DA Cyrus Vance Jr., les hommes sont accusés d’avoir volé plus de 28 millions de dollars d’actifs de fiducie de construction à une entreprise basée à Manhattan, Benchmark Builders, à partir de novembre 2018.

Les hommes auraient détourné ces actifs de la société, qui était une filiale en propriété exclusive de FTE Networks, pour rembourser des millions de dollars de prêts à des tiers obtenus par FTE. Ils sont accusés de vol qualifié au premier degré dans cette affaire.

Palleschi, un habitant de 46 ans de Naples, en Floride, a été arrêté jeudi matin dans le nord de l’État de New York, tandis que Lethem, 62 ans, a été arrêté en Floride.

Ils doivent comparaître devant des tribunaux fédéraux distincts plus tard jeudi.

Palleschi a été président du conseil d’administration et PDG de FTE de 2014 à mai 2019, tandis que Lethem, de Fort Meyers, en Floride, a été directeur financier de juin 2014 à mars 2019.

L’acte d’accusation fédéral les accuse de travailler avec d’autres dans « un stratagème à multiples facettes pour représenter frauduleusement aux investisseurs, aux prêteurs et aux comptables » que la situation financière de l’entreprise était meilleure qu’elle ne l’était en réalité.

Le stratagème, qui aurait duré de 2016 à 2019, incluait la dissimulation des caractéristiques convertibles et des mandats de 22 millions de dollars de dette convertible de l’entreprise et la reconnaissance de plus de 12 millions de dollars de faux revenus, selon l’acte d’accusation du grand jury, qui a été descellé jeudi.

La dissimulation des caractéristiques de la dette a finalement conduit FTE Networks à retraiter une perte nette de 92 millions de dollars pour 2017, selon l’acte d’accusation.

Ce document d’accusation indique que Palleschi et Lethem, ainsi que d’autres, ont fait ces fausses déclarations et omis des faits clés dans les documents financiers « afin de masquer une tendance à l’augmentation des pertes d’exploitation de FTE » et d’éviter une chute des cours des actions de la société.

L’acte d’accusation note que si le cours de l’action de FTE était tombé en dessous d’un certain niveau, cela aurait pu déclencher des engagements de dette par la société, la forçant à la faillite.

Les deux hommes sont inculpés de six chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, fraude électronique, influence indue sur la conduite d’audits et vol d’identité aggravé.

L’affaire fédérale est poursuivie par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, basé à Manhattan.

« Palleschi et Lethem ont plutôt choisi de mentir sur les finances de FTE pour donner l’impression que l’entreprise est plus saine financièrement qu’elle ne l’était, escroquant ainsi les actionnaires et les prêteurs de FTE », a déclaré l’avocate américaine de SDNY, Audrey Strauss.

« Au lieu de faire preuve de franchise avec leurs investisseurs, Palleschi et Lethem ont choisi le moyen le plus simple de retirer de l’argent en masquant la véritable santé financière de FTE au moyen de faux documents et de signatures falsifiées. »

La plainte de la SEC accuse Palleschi et Lethem d’avoir directement violé ou aidé et encouragé les violations des dispositions antifraude, de signalement et de sollicitation de procurations des lois sur les valeurs mobilières.

Réseaux ETP est actuellement dans le domaine de la location de biens immobiliers résidentiels. L’actuel PDG par intérim de la société, Michael Beys, est un avocat qui est un ancien procureur fédéral du bureau du procureur américain pour le district oriental de New York, la juridiction sœur du SDNY.

Beys, dans une interview à CNBC jeudi, a déclaré: « La société a coopéré et continuera de coopérer avec le SDNY et la SEC. »

« Nous attendons avec impatience que justice soit faite », a déclaré Beys.