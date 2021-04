Des dirigeants de Facebook, Twitter et YouTube appartenant à Google ont témoigné devant le Congrès mardi sur la manière dont leurs algorithmes influencent les utilisateurs et servent parfois de fausses informations nuisibles.

L’audience devant la sous-commission judiciaire du Sénat sur la protection de la vie privée et la technologie a mis en évidence une caractéristique clé des plateformes de médias sociaux qui a amplifié certains des préjudices les plus graves que les législateurs ont cherché à résoudre à travers un large éventail de projets de loi.

Les algorithmes sont essentiellement la formule utilisée par les plateformes de médias sociaux pour décider des informations à transmettre aux personnes utilisant une application ou un site Web. Alors que Facebook et Twitter ont introduit plus de choix pour les utilisateurs quant à savoir s’ils souhaitent afficher une chronologie organisée du contenu sur leurs flux ou non, les algorithmes peuvent être un moyen utile de présenter le contenu le plus attrayant pour un utilisateur donné, en fonction de ses intérêts et activité passée.

Bien que cela puisse fournir une meilleure expérience utilisateur, cela peut également conduire les utilisateurs vers un contenu plus polarisant qui renforce leurs croyances, plutôt que de leur montrer un contenu qui remet en question leurs points de vue. Les législateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les algorithmes puissent être utilisés pour pousser les utilisateurs vers l’extrémisme ou faire apparaître des informations inexactes, en particulier sur le coronavirus et les vaccins.

L’une des cibles les plus fréquentes des critiques des législateurs en matière de réglementation des plates-formes a été la section 230 de la loi sur la décence des communications, le bouclier qui protège les plates-formes de la responsabilité des messages de leurs utilisateurs. Alors que les réformes de l’article 230 ont été évoquées à quelques reprises lors de l’audience de mardi, la discussion a également attiré l’attention sur ce qui pourrait peut-être être un moyen plus étroit de limiter certains des méfaits les plus répandus des plates-formes Internet en se concentrant sur la transparence autour de leurs algorithmes.

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., Le membre de rang du sous-comité, a noté à la fin de l’audience qu’il était toujours sceptique face à de telles propositions, même si des membres des deux côtés de l’allée les ont promues. Il a fait part de ses préoccupations concernant les implications du premier amendement que la réforme du bouclier pourrait avoir.

« Je pense en particulier que certaines des conversations sur la section 230 ont été bien éloignées du sujet actuel », a-t-il déclaré. « Et je pense qu’une grande partie du zèle pour réglementer est motivée par des agendas partisans à court terme. »

Se concentrer sur les algorithmes pourrait potentiellement créer une voie plus immédiatement viable vers la régulation. Les législateurs présents à l’audience semblaient généralement favorables à une plus grande transparence de la part des plates-formes sur la manière dont leurs algorithmes transmettent le contenu aux utilisateurs.

Les responsables politiques des trois sociétés ont généralement réfuté l’idée que leurs plates-formes sont incitées à créer autant d’engagement que possible, quels que soient les inconvénients potentiels. Par exemple, la vice-présidente de Facebook pour la politique de contenu, Monika Bickert, a déclaré que lorsque la plate-forme a décidé en 2018 de publier plus de publications d’amis plutôt que d’éditeurs, elle prévoyait une baisse de l’engagement, qui s’est finalement produite. Mais, a-t-elle déclaré, Facebook a déterminé que cette décision était toujours dans son intérêt à long terme de garder les utilisateurs investis dans la plate-forme.

Les sénateurs du sous-comité sont restés sceptiques quant au fait que les plates-formes n’étaient pas principalement motivées par une intensification de l’engagement des utilisateurs. Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A par exemple déclaré que les plates-formes elles-mêmes sont conçues pour créer une dépendance.

Deux experts du panel de témoins ont déclaré que des incitations à amplifier la désinformation existent bel et bien.

Tristan Harris, ancien éthicien du design de Google et co-fondateur du Center for Humane Technology, a témoigné qu’il croyait que le premier modèle commercial concernant l’engagement chez Facebook existait toujours et que les dirigeants devaient parler de ce qu’ils faisaient pour résoudre le problème, c’est « presque comme si les dirigeants d’Exxon, de BP et de Shell se demandent ce que vous faites pour arrêter de manière responsable le changement climatique? »

«Leur modèle commercial est de créer une société qui est accro, outragée, polarisée, performative et désinformée», a déclaré Harris. « Bien qu’ils puissent essayer de minimiser les dommages majeurs et faire ce qu’ils peuvent – et nous voulons célébrer cela, nous le faisons vraiment – c’est simplement fondamentalement, ils sont pris au piège de quelque chose qu’ils ne peuvent pas changer. »

Joan Donovan, directeur de recherche du Shorenstein Center de Harvard sur les médias, la politique et la politique publique, a déclaré que « la désinformation à grande échelle est une fonctionnalité, pas un bogue » pour les plateformes en ligne. Elle a déclaré que la façon dont les plateformes de médias sociaux répètent et renforcent les messages aux utilisateurs peut « conduire quelqu’un dans le terrier du lapin » d’une sous-culture Internet.

Les deux experts ont souligné que les décisions concernant l’amplification des médias sociaux auront des impacts profonds sur la démocratie elle-même. Tout au long de l’audience, les sénateurs ont souligné le rôle des plateformes de médias sociaux pour permettre aux gens de s’organiser autour d’événements comme l’insurrection au Capitole américain le 6 janvier.

Pour clore l’audience, le président du sous-comité Chris Coons, D-Del., A déclaré qu’il attend avec impatience de travailler avec Sasse sur des solutions bipartites, qui pourraient prendre la forme de réformes volontaires ou de réglementations.

« Aucun de nous ne veut vivre dans une société qui, pour rester ouverte et libre, est désespérément politiquement divisée », a déclaré Coons. « Mais je suis également conscient du fait que nous ne voulons pas contraindre inutilement certaines des entreprises les plus innovantes et les plus dynamiques de l’Ouest. Pour atteindre cet équilibre, il faudra plus de discussions. »

