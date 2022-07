Des dirigeants autochtones exigent une enquête sur un incident mortel de la GRC – Kelowna Capital News

La mort d’un homme des Premières Nations qui s’est suicidé après qu’un membre de sa famille a appelé la GRC pour obtenir de l’aide à Williams Lake a été une “tragédie inutile”, a déclaré le grand chef Stewart Phillip, de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique (UBCIC).

Phillip s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe où l’UBCIC et la Première Nation de Williams Lake (WLFN) ont annoncé le mardi 19 juillet qu’ils réclamaient une enquête publique et indépendante complète sur le rôle de la GRC dans la mort de l’homme, au-delà d’une enquête déjà en cours. par le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique.

Rojun Alphonse, 36 ans, membre de la WLFN, est décédé à son domicile le dimanche 10 juillet, quelques heures après qu’un membre de la famille a appelé la GRC vers 3 h 40 dimanche pour lui dire qu’il était en possession d’une arme et envisageait de se suicider. préjudice.

La police est arrivée et a établi un périmètre autour du tripleplex dans un quartier résidentiel où Alphonse avait vécu avec sa femme et ses enfants pendant de nombreuses années. En milieu de matinée dimanche, l’équipe d’intervention d’urgence du district nord (ERT) est arrivée avec un véhicule blindé.

Un négociateur de la police a parlé par haut-parleur en demandant à deux personnes dans la maison de sortir les mains en l’air.

Les agents de l’ERT ont déployé plusieurs cartouches de gaz lacrymogène dans la maison à travers une fenêtre qu’ils avaient brisée.

«Nous sommes extrêmement déçus de la façon dont les interactions de la police avec les peuples autochtones entraînent souvent des tragédies comme celles-ci et nous exigeons une action immédiate et une réforme de la police», a déclaré Phillip.

Des problèmes comme ceux-ci ont été soulevés à plusieurs reprises dans le passé, a-t-il ajouté.

Le chef du WLFN, Willie Sellars, a déclaré que ce qui aurait dû aboutir à un contrôle de bien-être avec des individus correctement formés s’est transformé en un “essaim de personnel de l’ERT avec des armes automatiques, des véhicules armés, des gilets pare-balles et des gaz lacrymogènes”.

Il a dit que c’est au milieu de la “violence” policière qu’Alphonse s’est suicidé.

« Nous sommes tous sous le choc et en deuil. Quand est-il courant qu’une équipe ERT soit déployée dans une situation où une personne menace de se suicider ? »

Sellars a déclaré que la situation avait été aggravée par la présence de spectateurs sur les réseaux sociaux et “immédiatement qualifiée de gang et traitée comme telle”.

Alors qu’ils attendent de plus amples détails sur l’incident, Sellars a déclaré qu’ils demandaient si l’incident avait impliqué une personne non autochtone si la réponse de la police aurait été la même.

« Ce n’est pas seulement un problème autochtone. C’est un problème pour tous les Canadiens », a-t-il dit, notant que l’incident a eu un impact sur la confiance de la communauté dans le système. “Nous sommes assis ici aujourd’hui en union avec la famille et l’UBCIC parce que tout le monde mérite justice.”

Luttant pour parler à travers ses larmes et ses sanglots, la veuve d’Alphonse, June North, a déclaré que son mari était un père de famille dévoué qui nous manquera.

“Nous appelons à la justice sur la façon dont notre GRC a donné suite à cet appel alors que notre fille était encore à la maison et avait encore bombardé de gaz notre maison familiale.”

North a décrit comment sa fille est sortie de la maison et a été emmenée dans une voiture de police et interrogée sans la présence d’un membre de la famille.

“Nous avons beaucoup de chance que notre fille n’ait pas été blessée”, a-t-elle déclaré. “La peur de la GRC sera toujours là pour notre fille et pour nous tous.”

Hazel et Gregory Alphonse ont parlé de leur fils et de l’impact de sa mort sur eux.

“Imaginez-vous avec tous les flics autour de vous et avec tous les fusils qu’ils avaient. Imaginez que mon fils ait eu peur. Je continue à me mettre dans la maison de Rojan, moi étant là avec ma fille », a déclaré Hazel. « Nous connaissons notre fils. Ce n’était pas un homme dangereux. C’était une personne aimante. »

La conseillère juridique de l’UBCIC, Mary Ellen Turpel-Lafond, s’est jointe à la conférence par téléphone.

Elle a déclaré que la tragédie avait « mis à nu » de sérieuses préoccupations pour la sécurité publique dans la communauté et en particulier lorsqu’une personne était en crise.

« Lorsque les familles demandent de l’aide, elles ont besoin d’aide. Un accompagnement culturellement sûr. Ils n’ont pas besoin de gaz lacrymogène, d’escalade et d’intervention d’urgence de la police pour causer tellement de détresse qu’un individu agit d’une manière en réponse à cette situation et se blesse de cette manière tragique », a-t-elle déclaré. “Il nous semble très bien que cela était évitable et n’aurait pas dû se produire.”

Sellars a déclaré qu’il souhaitait que la demande soit confirmée et attendra une réponse du gouvernement dans les prochains jours.

Lorsqu’il a été contacté par Black Press Media, l’insp. Darren Dodge a déclaré qu’ils ne pouvaient pas fournir d’autres commentaires car l’affaire fait l’objet d’une enquête par l’IIO.

