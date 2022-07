Des dirigeants autochtones exigent une enquête publique sur un incident policier mortel à Williams Lake – Kelowna Capital News

La Première Nation de Williams Lake (WLFN) et l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique (UBCIC) demandent une enquête publique sur la réponse de la GRC à un appel à l’aide qui, selon eux, a entraîné la mort par suicide d’un homme des Premières Nations.

L’appel provenait de la famille d’un homme de la Première Nation de Williams Lake dont la famille craignait qu’il n’envisage de s’automutiler. L’incident s’est déroulé très publiquement à l’extérieur d’un immeuble à Williams Lake le dimanche 10 juillet.

Les agents de la GRC ont établi un périmètre et l’équipe d’intervention d’urgence du district nord est finalement arrivée.

Un négociateur de la police a tenté de contacter l’homme en parlant à travers un haut-parleur et plus tard, des membres de l’équipe d’intervention ont déployé des engins explosifs moins meurtriers et brisé la fenêtre avant de la maison.

WLFN et UBCIC ont déclaré dans un communiqué de presse conjoint qu’ils pensaient que la réponse de la GRC avait finalement entraîné la mort de l’homme.

« La Première Nation de Williams Lake, aux côtés de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, lance un appel à une enquête publique sur la réponse de la GRC et la nécessité d’une réforme nationale des pratiques discriminatoires de la GRC envers les peuples autochtones.

Le chef de la WLFN Willie Sellars, le président de l’UBCIC, le grand chef Stewart Philip et un délégué de la famille prendront la parole lors d’une conférence de presse avec les médias le mardi 19 juillet au bureau de la WLFN sur Quigli Drive à 10 h.

Un conseiller municipal de Williams Lake a par la suite présenté des excuses publiques pour avoir publié des vidéos et des photographies sur son Facebook au fur et à mesure que la scène se déroulait.

