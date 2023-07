Des dirigeants amérindiens visitent un site de fouilles archéologiques pour trouver les restes d’étudiants en internat

GÊNES, Neb. (AP) – Les archéologues ont repris mardi les fouilles sur le site éloigné d’un ancien pensionnat amérindien dans le centre du Nebraska, à la recherche des restes d’enfants qui y sont morts il y a des décennies.

La recherche d’un cimetière caché près de l’ancienne école industrielle indienne de Gênes dans le Nebraska a suscité un regain d’intérêt après la découverte de centaines de restes d’enfants sur d’autres sites d’internats amérindiens à travers les États-Unis et le Canada depuis 2021, a déclaré Dave Williams, l’archéologue de l’État dont l’équipe creuse sur le site.

L’équipe n’a pas encore trouvé de restes humains, a déclaré Williams, mais les fouilles n’ont commencé que lundi et devraient durer toute la semaine.

Les oiseaux ont appelé dans l’espace rempli de soleil et de vent alors que les excavatrices travaillaient dans les limites d’une clôture orange et d’un ruban de mise en garde jaune. Ils tamisaient régulièrement la terre et jetaient de l’eau tandis que les dirigeants amérindiens et les membres de la communauté regardaient attentivement depuis la ligne de touche.

« Je suis venu aujourd’hui pour assister aux fouilles parce que j’avais une tante qui est morte ici, Mildred Lowe, en 1930, et elle n’est jamais rentrée à la maison. Je suis donc ici pour savoir s’ils trouvent des os et comment nous allons procéder pour identifier et tout cela », a déclaré Carolyn Fiscus, membre de la tribu Winnebago du Nebraska.

Fiscus a ajouté: «En tant que membre de la tribu, aîné et grand-mère, je suis intéressé. J’ai beaucoup d’investissement spirituel et émotionnel là-dedans. Et ma mère aussi, qui est maintenant décédée. C’est la raison pour laquelle je suis là. »

L’école faisait partie d’un système national de plus de 400 internats amérindiens qui tentaient d’assimiler les peuples autochtones à la culture blanche en séparant les enfants de leurs familles, en les coupant de leur héritage et en leur infligeant des violences physiques et émotionnelles.

Des coupures de journaux, des dossiers et la lettre d’un étudiant indiquent qu’au moins 86 étudiants sont décédés à l’école de Gênes, la plupart en raison de maladies telles que la tuberculose et la typhoïde. Au moins un décès a été imputé à une fusillade accidentelle.

Les chercheurs ont identifié 49 des enfants tués mais n’ont pas été en mesure de trouver les noms de 37 élèves. Les corps de certains de ces enfants ont été ramenés chez eux, mais d’autres auraient été enterrés sur le terrain de l’école à un endroit oublié depuis longtemps.

Judi gaiashkibos, membre de la tribu Ponca et directrice exécutive de la Commission des affaires indiennes du Nebraska, dont la mère a fréquenté l’école à la fin des années 1920, a été impliquée dans les efforts pour trouver le cimetière pendant des années. Elle a dit qu’il est difficile de passer du temps dans la communauté où de nombreux Amérindiens ont souffert, mais que la recherche peut aider à guérir et à faire émerger la voix des enfants.

« Les restes proviennent de nombreuses nations tribales différentes. Ce seront donc eux qui détermineront s’ils restent dans le sol et s’ils ont comme un mémorial de masse, ou s’ils veulent essayer de tous les exhumer et faire des tests ADN ou autre chose », a déclaré gaiashkibos sur le site mardi.

Williams, l’archéologue, a déclaré que la découverte du cimetière pourrait apporter un peu de paix et de réconfort aux personnes qui souffrent depuis des années, ne sachant pas ce qui est arrivé à leurs proches qui ont été envoyés dans des internats mais ne sont jamais rentrés à la maison.

L’école, à environ 90 miles (145 kilomètres) à l’ouest d’Omaha, a ouvert ses portes en 1884 et à son apogée abritait près de 600 étudiants de plus de 40 tribus à travers le pays. Il a fermé en 1931 et la plupart des bâtiments ont été démolis depuis longtemps.

Dans un effort pour trouver le cimetière, des chiens entraînés à détecter l’odeur des restes en décomposition ont fouillé la zone l’été dernier et ont indiqué qu’il pourrait y avoir un lieu de sépulture dans un étroit terrain bordé par un champ agricole, des voies ferrées et un canal. En novembre, un radar pénétrant dans le sol a montré une zone compatible avec des tombes, mais il n’y aura aucune garantie tant que les chercheurs n’auront pas fini de creuser, a déclaré Williams.

Le processus devrait prendre des jours.

Si les fouilles révèlent des restes humains, le Bureau d’archéologie de l’État continuera de travailler avec la Commission des affaires indiennes du Nebraska pour décider des prochaines étapes.

L’année dernière, le département américain de l’Intérieur – dirigé par la secrétaire Deb Haaland, membre de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique et premier secrétaire du Cabinet amérindien – a publié un rapport unique en son genre qui nommait des centaines d’écoles que le gouvernement fédéral soutenait pour dépouiller les Amérindiens de leurs cultures et de leurs identités.

Au moins 500 enfants sont morts dans certaines écoles, mais ce nombre devrait atteindre des milliers ou des dizaines de milliers à mesure que les recherches se poursuivent.

« J’espère qu’ils trouveront le cimetière pour que nous puissions faire la cérémonie et mettre au repos nos parents spirituels. Donc, ils savent que nous savons qu’ils sont ici, et ils vont bien », a déclaré Fiscus, de la tribu Winnebago.

___

Ahmed a rapporté de Minneapolis. Scott McFetridge à Des Moines, Iowa, a contribué à ce rapport.

Trisha Ahmed et Charlie Neibergall, Associated Press