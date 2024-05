Des diplômés de Harvard organisent un débrayage à Gaza (VIDEO) — RT World News

Des centaines d’étudiants en toge ont scandé « Palestine libre » jeudi lors de la remise des diplômes

Des centaines de diplômés ont quitté jeudi la cérémonie d’ouverture à l’Université Harvard, appelant à la fin de la guerre à Gaza et dénonçant la disqualification des étudiants impliqués dans les manifestations précédentes.

La veille, il avait été annoncé que 13 étudiants ayant participé à un campement pro-palestinien sur le campus ne seraient pas autorisés à recevoir leurs diplômes avec leurs camarades.

Selon l’Associated Press, des groupes d’étudiants sont sortis de la salle d’ouverture en scandant « Palestine libre et libre » et « Laissez-les marcher, laissez-les marcher » en référence aux diplômés interdits de participer à la cérémonie.

Harvard a déclaré mercredi que l’un de ses deux conseils d’administration avait rejeté l’avis des membres du corps professoral, qui avaient voté pour réinviter 13 étudiants manifestants omis dès le début.

Les étudiants qui ont pris la parole lors de la cérémonie ont vivement critiqué la décision, s’écartant de leurs remarques préparées pour exprimer leur soutien à leurs pairs disqualifiés.

Des centaines de #Harvard des étudiants sortant de l’entrée en scandant « laissez-les marcher » en solidarité avec 13 étudiants qui n’étaient pas autorisés à marcher devant l’université. Des moments historiques. La solidarité étudiante fera tomber le sionisme. 🇵🇸✊️ pic.twitter.com/fXyvfkjnHh – Jalal #CeasefireNow (@JalalAK_jojo) 23 mai 2024

L’un des intervenants, Shruthi Kumar, a déclaré sous les applaudissements : « Ce semestre, notre liberté d’expression et nos expressions de solidarité sont devenues punissables… Je suis profondément déçu par l’intolérance à l’égard de la liberté d’expression et du droit à la désobéissance civile sur le campus.

« Harvard, nous entendez-vous ? a-t-elle crié aux étudiants, qui ont fait une standing ovation.

Selon Kumar, plus de 1 500 étudiants ont déposé une pétition et près de 500 membres du personnel et des professeurs se sont prononcés sur la décision de Harvard.

Plus de 2 900 personnes ont été arrêtées ou détenues sur des campus universitaires à travers les États-Unis depuis le 18 avril, date du début des manifestations pro-palestiniennes, selon les médias.

NOUVEAU : Shruthi Kumar, la conférencière choisie par Harvard, a abandonné son discours approuvé pour une tirade enflammée cachée dans sa manche. Kumar a critiqué l’université pour avoir muselé la liberté d’expression en refusant des diplômes à 13 étudiants impliqués dans les manifestations. Alors que Kumar a dénoncé « l’intolérance de l’administrateur envers… pic.twitter.com/vLdTJAm4rP – Hank (@HANKonX) 24 mai 2024

Les manifestants ont appelé leurs écoles à cesser toute activité avec Israël ou avec toute entreprise soutenant son effort de guerre à Gaza, qui a tué 35 000 Palestiniens depuis octobre dernier.

Les policiers et les administrateurs universitaires se sont affrontés avec les manifestants, arrêtant des étudiants et supprimant des campements, tout en menaçant de conséquences académiques.

Les étudiants de Harvard ont volontairement démantelé leur campement après que l’université a annoncé qu’elle les rencontrerait pour discuter de la divulgation et du désinvestissement d’Israël.