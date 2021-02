Des diplomates russes rentrent chez eux de Corée du Nord sur un chariot ferroviaire poussé à la main. Voici pourquoi

Huit diplomates russes et membres de leur famille – le plus jeune d’entre eux, une fille de trois ans – sont rentrés de Corée du Nord sur un tramway poussé à la main en raison des restrictions sur les coronavirus de Pyongyang.

Une vidéo publiée sur le compte Telegram vérifié du ministère russe des Affaires étrangères montrait que le chariot, chargé de valises et de femmes, était poussé sur un pont ferroviaire frontalier par le troisième secrétaire Vladislav Sorokin, le seul homme du groupe.

Ils ont salué et applaudi à l’approche de leur patrie, le point culminant d’une expédition qui a commencé par un voyage en train de 32 heures au départ de Pyongyang, suivi d’un trajet en bus de deux heures jusqu’à la frontière.

«Il a fallu un long et difficile voyage pour rentrer chez eux», a déclaré le ministère dans le message jeudi soir, en parlant de la dernière ligne droite.

«Pour ce faire, vous devez fabriquer un chariot à l’avance, le mettre sur les rails, placer des objets dessus, asseoir les enfants – et c’est parti», dit-il.

« Enfin, la partie la plus importante de l’itinéraire – marcher à pied du côté russe. »

Sorokin était «le« moteur »principal du wagon non automoteur», a-t-il déclaré, et devait le pousser sur plus d’un kilomètre.

Une fois sur le territoire russe, ils ont été accueillis par des collègues du ministère des Affaires étrangères et ont été emmenés en bus à l’aéroport de Vladivostok.

«Ne laissez pas le vôtre derrière», a ajouté le ministère en guise de hashtag.

La Corée du Nord a imposé une fermeture stricte de la frontière en janvier de l’année dernière pour essayer de se protéger du coronavirus qui est apparu pour la première fois dans la Chine voisine et a continué à balayer le monde.

La fermeture a annulé tous les vols à destination ou en provenance du pays armé nucléaire, frappé par les sanctions et des trains transfrontaliers.

Travail rigoureux et exigeant

Le personnel et les fournitures ne pouvant entrer, les restrictions ont gravement entravé les activités des diplomates et des travailleurs humanitaires, et plusieurs ambassades occidentales ont retiré tout leur personnel.

Mais la Russie entretient des relations étroites avec le Nord et maintient une présence diplomatique significative.

Vendredi, le Kremlin a déclaré que le voyage hors de la Corée du Nord avait démontré que le service diplomatique n’était pas une promenade dans le parc.

« Cela semble très agréable et élégant mais en réalité c’est un travail très complexe, rigoureux et exigeant », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lui-même diplomate de formation.

«Des choses comme celles-ci peuvent arriver aussi», a-t-il ajouté.

L’Union soviétique de Staline a joué un rôle clé dans la fondation du Nord après que celle-ci et les États-Unis aient décidé de diviser la péninsule en deux zones de chaque côté du 38e parallèle après la reddition de la Seconde Guerre mondiale du Japon, le suzerain colonial de la Corée.

Moscou a toujours une grande ambassade dans un endroit privilégié dans le centre de Pyongyang, à proximité du complexe de direction nord-coréen.

En Corée du Sud, les internautes ont réagi joyeusement aux informations sur le départ des diplomates.

«Je suis heureux de ne pas être né en Corée du Nord», a déclaré l’un d’eux sur le plus grand portail Internet de Corée du Sud, Naver.

Une autre a plaisanté: « Veuillez retourner votre panier là où vous l’avez trouvé. »