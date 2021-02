Des diplomates russes contraints de quitter la Corée du Nord en rentrant chez eux en voiture à main

Bloomberg

Le « purgatoire » saisit 146 milliards de dollars de propriétés commerciales en difficulté

(Bloomberg) – Les bonnes nouvelles concernant les vaccins et la reprise des marchés financiers suggèrent que la fin de la pandémie de coronavirus est en vue, mais le pire peut encore être à venir pour les propriétés commerciales.L’épidémie de coronavirus a contribué à mettre en détresse environ 146 milliards de dollars d’immobilier commercial. , risque grave de faillite ou de défaut à la fin de l’année dernière, concentré dans l’hôtellerie et la vente au détail, selon les données compilées par Real Capital Analytics, une société de données immobilières commerciales. alors que la pandémie a fermé une grande partie de l’économie et que les revenus se sont taris. Mais près d’un an plus tard, certains prêteurs manquent de patience et n’ont pas la capacité de continuer à octroyer des crédits. Un aperçu de ce qui nous attend est fourni par le marché de 540 milliards de dollars des prêts hypothécaires regroupés en titres. Environ 7,58% du total avaient au moins 30 jours de retard sur un paiement en janvier, menés par 19,19% des prêts à l’hospitalité et 12,68% des prêts aux particuliers, selon Trepp, la société de données immobilières. de défaut – était de 9,72% pour l’ensemble du marché, avec près d’un quart des prêts d’accueil et 17% des prêts aux particuliers. « Les notes d’entraînement chaque mois indiquent que le gestionnaire spécial et l’emprunteur parlent d’abstention et de prolongation. » Dette due Environ 430 milliards de dollars de dettes immobilières commerciales arrivent à échéance cette année, sur 2,3 billions de dollars qui arrivent à échéance au cours des cinq prochaines années, selon Morgan Stanley Cela contraste avec la diminution de la pile d’obligations et de prêts d’entreprises en difficulté, qui est tombée à environ 110 milliards de dollars contre près de 1000 milliards de dollars en mars dernier, alors que les entreprises sortent de la faillite et que les marchés se redressent. l’année dernière, et il reste encore 84 milliards de dollars sur la touche, selon les dernières données de Preqin. Avec des jauges de détresse de l’immobilier commercial au plus haut niveau depuis 2013, ces investisseurs auront de nombreux endroits pour faire fructifier leur argent. -année de carrière », a déclaré Adam Sklar, gestionnaire de portefeuille chez Monarch Alternative Capital, dont le fonds de 9 milliards de dollars se spécialise dans ces stratégies. Monarch a levé 3 milliards de dollars pour un nouveau portefeuille en décembre et a investi plus de 40% de ce capital dans des opportunités en difficulté, y compris dans l’immobilier commercial. Il existe très peu de données accessibles au public sur les prêts bancaires à l’immobilier commercial qui font l’objet d’une abstention parce que les prêteurs ont le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non des pauses aux emprunteurs et de les déclarer, selon Clancy. avec de l’argent provenant des réserves, en accordant une abstention sur les paiements de la dette ou en repoussant les dates d’échéance, a-t-il déclaré.Même encore, les impayés sur les prêts bancaires ont commencé à s’accroître dans certains secteurs – les impayés dans les hôtels ont plus que doublé au troisième trimestre à 3,2% – ce qui « Nous dit qu’il y a une certaine base de prêts que la banque a dit, » c’est trop loin « », a déclaré Clancy. Alarme de Fed Certains de ces prêts peuvent tomber entre les mains d’investisseurs en difficulté parce que les prêteurs ressentent de la pression pour s’en débarrasser. . Les banques sont contraintes par les exigences réglementaires découlant de la crise financière de 2008 qui les empêchent de conserver des actifs jugés trop risqués.La Réserve fédérale a tiré la sonnette d’alarme dans un rapport au début du mois sur de possibles baisses importantes de l’immobilier commercial et des transactions en difficulté, et de nouveau le 23 février, lorsque le président Jerome Powell a déclaré au Congrès qu’il était très préoccupé et qu’il gardait un œil sur le secteur, où certaines petites banques sont très concentrées, par exemple Eagle Hospitality Trust, la société basée à Singapour qui possède des hôtels. à travers les États-Unis, qui a déposé son entité américaine en faillite après avoir obtenu 16 cycles d’abstention de la part de son prêteur bancaire, selon des documents judiciaires. Monarch Alternative Capital accorde son prêt de faillite de 100 millions de dollars.Wardman Park Hotel, un hôtel historique situé à Washington, DC, a demandé le chapitre 11 en janvier après avoir été poursuivi par son directeur de l’hôtel pour ne pas avoir payé les dépenses opérationnelles nécessaires, ce que son prêteur avait refusé de faire. fonds, selon les documents. Le Williamsburg Hotel a déposé son bilan cette semaine au milieu d’un différend de 68 millions de dollars avec l’un de ses plus grands créanciers.Les petits propriétaires Pennsylvania Real Estate Investment Trust et CBL & Associates Properties Inc. ont déposé le bilan après avoir obtenu un allégement temporaire de la dette, et Washington Prime Group Inc. a sauté un paiement d’intérêts le 15 février pendant qu’il négocie avec les créanciers sur la façon de résoudre ses problèmes de dette.Jingle Mail De nombreuses propriétés ne parviennent jamais au chapitre 11, avec des biens immobiliers changeant de mains par des saisies, des actes de remplacement et des ventes de prêts. «Jingle mail» est le langage de l’industrie pour désigner la pratique courante selon laquelle un propriétaire ou un sponsor immobilier en difficulté remet volontairement les clés à son prêteur lorsqu’il est incapable d’effectuer des paiements. Environ 1,4 milliard de dollars de propriétés en difficulté vendues au quatrième trimestre, sous la direction des hôtels , selon Real Capital Analytics. «Beaucoup de choses vont se passer au cours des deux prochains trimestres, ce qui nous donnera une idée du nombre d’actifs en difficulté qui arriveront sur le marché», a déclaré Ben Tschann, associé des cabinets de droit immobilier et hôtelier de Goodwin Procter. «Les prêteurs cesseront-ils d’étendre leur abstention et commenceront-ils à resserrer les vis en entamant des procédures de forclusion, en nommant des séquestres et en reprenant des actifs qu’ils chercheront ensuite à vendre?» Le marché de l’immobilier commercial en difficulté a été en grande partie gelé aux deuxième et troisième trimestres de 2020 alors que les prêteurs ont vécu quelque chose qui s’apparente au «brouillard de la guerre», selon Will Sledge, directeur général principal du groupe des marchés de capitaux de JLL. Au lieu de vendre sur un marché où ils n’avaient aucune idée de la demande, ils ont accordé des dispenses de crédit et ont attendu de voir comment la pandémie se déroulait, a-t-il déclaré.A partir du quatrième trimestre, certaines institutions financières ont commencé à chercher à vendre des actifs et ont rencontré de solides investisseurs. demande et offres agressives, a-t-il déclaré. Sledge estime que JLL a échangé environ 1 milliard de dollars d’actifs au quatrième trimestre, sur 1,4 milliard de dollars pour l’année. groupe immobilier. Un gros client qui possède environ 20 hôtels prévoit qu’il sera en mesure de les conserver tous sauf un, a-t-elle déclaré. « C’est une attente et voir quand la demande va revenir », a déclaré Goebel. Les actifs en difficulté ont changé de mains à des remises assez modestes, généralement jusqu’à 20% en dessous des prix pré-covid, en raison de la forte demande des investisseurs et de la patience des prêteurs pour une reprise post-pandémique, a déclaré Joseph Weissglass, directeur général de Configure Partners, en février. 23 Panel de la conférence sur l’investissement en détresse de la TMA. En plus de la poudre sèche de la dette en difficulté, plus de 320 milliards de dollars ont été levés pour l’immobilier commercial, selon Preqin. . Même ainsi, a-t-il ajouté, «il est un peu présomptueux de supposer que lorsque tout le monde est vacciné, le feu vert est immédiatement commuté et nous revenons immédiatement aux fondamentaux de 2019.» (Mises à jour avec des détails sur la faillite de l'hôtel Williamsburg et les ventes de propriétés en difficulté à partir du 17e paragraphe )