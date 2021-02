Des diplomates russes contraints de quitter la Corée du Nord en rentrant chez eux en voiture à main

Huit employés de l’ambassade de Russie à Pyongyang ont passé plus de 34 heures à essayer de rentrer chez eux à travers les frontières fermées du pays, terminant leur voyage dans un wagon manuel.

La pénibilité du voyage a été causée par les sévères restrictions de pandémie de la Corée du Nord, qui ont interrompu presque tous les voyages à destination et en provenance du pays.

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié deux photos du groupe traversant un paysage enneigé et une vidéo du dernier tronçon du voyage (voir ci-dessous), des bagages colorés empilés sur le chariot, hurlant de joie alors qu’ils traversaient le pont ferroviaire sur la rivière Tumen, qui divise les deux pays.

Il a déclaré que le principal « moteur » de la voiture à bras était le troisième secrétaire de l’ambassade Vladislav Sorokin, et que le plus jeune voyageur était sa fille Varya, âgée de trois ans, ajoutant que les diplomates devaient pousser le véhicule sur plus d’un kilomètre.

Le voyage tortueux était le seul moyen pour les Russes de quitter la nation recluse, qui a scellé ses frontières l’année dernière dans le cadre d’un effort drastique pour garder Covid-19 à distance et empêcher le virus de provoquer l’effondrement de son système de santé en ruine.

Les vols opérés au départ de Vladivostok dans l’est de la Russie par Air Koryo, la compagnie aérienne publique nord-coréenne, sont suspendus depuis un certain temps.